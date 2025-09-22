Жёсткий контроль за ценами на продукты в Казахстане: заявление министра

Қазақ тіліне аудару

Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев объявил о дополнительных шагах по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Lada.kz.

© Sputnik / Евгения Новоженина

Усиление надзора и совещание с торговыми сетями

Под председательством министра состоялось расширенное совещание, в котором приняли участие более 80 представителей торговых сетей со всех регионов страны.

Главная тема обсуждения — недопущение превышения торговых надбавок. Шаккалиев подчеркнул, что установленный лимит в 15% на социально значимые продукты обязателен к исполнению. В случае нарушений он пообещал «жёсткие меры».

Итоги проверок: тысячи нарушений и многомиллионные штрафы

С начала года территориальные департаменты министерства провели масштабные проверки. Результаты оказались показательными:

вынесено 2562 административных постановления ;

из них 1360 — штрафы на сумму более 56,5 миллиона тенге ;

вынесено 1202 предупреждения.

Таким образом, контрольная работа ведётся системно и уже приносит ощутимые результаты.

В центре внимания — мясная продукция

Особый акцент сделан на рынок мясных товаров, прежде всего говядины. По данным министерства:

выявлено 45 случаев превышения допустимой надбавки на социальную говядину;

из них 33 случая завершились штрафами ;

остальные оформили как административные постановления.

Для повышения эффективности контроля министерство создаёт совместные мониторинговые группы с Министерством сельского хозяйства. Их задача — проверка поставок мяса в торговые точки.

Законодательные изменения и борьба со схемами удорожания

Помимо текущего контроля, министерство готовит поправки в законодательство. Они направлены на то, чтобы исключить скрытые механизмы повышения цен. В частности, речь идёт о запрете практики ретро-бонусов при реализации социально значимых продуктов.

Таким образом, власти намерены перекрыть схемы, которые искусственно увеличивают стоимость товаров первой необходимости, и гарантировать населению доступные цены.