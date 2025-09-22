18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
542.67
638.89
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.09.2025, 17:04

Жёсткий контроль за ценами на продукты в Казахстане: заявление министра

Новости Казахстана 0 644

Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев объявил о дополнительных шагах по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Lada.kz. 

 

© Sputnik / Евгения Новоженина
© Sputnik / Евгения Новоженина

Усиление надзора и совещание с торговыми сетями

Под председательством министра состоялось расширенное совещание, в котором приняли участие более 80 представителей торговых сетей со всех регионов страны.

Главная тема обсуждения — недопущение превышения торговых надбавок. Шаккалиев подчеркнул, что установленный лимит в 15% на социально значимые продукты обязателен к исполнению. В случае нарушений он пообещал «жёсткие меры».

Итоги проверок: тысячи нарушений и многомиллионные штрафы

С начала года территориальные департаменты министерства провели масштабные проверки. Результаты оказались показательными:

  • вынесено 2562 административных постановления;

  • из них 1360 — штрафы на сумму более 56,5 миллиона тенге;

  • вынесено 1202 предупреждения.

Таким образом, контрольная работа ведётся системно и уже приносит ощутимые результаты.

В центре внимания — мясная продукция

Особый акцент сделан на рынок мясных товаров, прежде всего говядины. По данным министерства:

  • выявлено 45 случаев превышения допустимой надбавки на социальную говядину;

  • из них 33 случая завершились штрафами;

  • остальные оформили как административные постановления.

Для повышения эффективности контроля министерство создаёт совместные мониторинговые группы с Министерством сельского хозяйства. Их задача — проверка поставок мяса в торговые точки.

Законодательные изменения и борьба со схемами удорожания

Помимо текущего контроля, министерство готовит поправки в законодательство. Они направлены на то, чтобы исключить скрытые механизмы повышения цен. В частности, речь идёт о запрете практики ретро-бонусов при реализации социально значимых продуктов.

Таким образом, власти намерены перекрыть схемы, которые искусственно увеличивают стоимость товаров первой необходимости, и гарантировать населению доступные цены.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?