Жёсткий контроль за ценами на продукты в Казахстане: заявление министра

Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев объявил о дополнительных шагах по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Lada.kz.
Под председательством министра состоялось расширенное совещание, в котором приняли участие более 80 представителей торговых сетей со всех регионов страны.
Главная тема обсуждения — недопущение превышения торговых надбавок. Шаккалиев подчеркнул, что установленный лимит в 15% на социально значимые продукты обязателен к исполнению. В случае нарушений он пообещал «жёсткие меры».
С начала года территориальные департаменты министерства провели масштабные проверки. Результаты оказались показательными:
вынесено 2562 административных постановления;
из них 1360 — штрафы на сумму более 56,5 миллиона тенге;
вынесено 1202 предупреждения.
Таким образом, контрольная работа ведётся системно и уже приносит ощутимые результаты.
Особый акцент сделан на рынок мясных товаров, прежде всего говядины. По данным министерства:
выявлено 45 случаев превышения допустимой надбавки на социальную говядину;
из них 33 случая завершились штрафами;
остальные оформили как административные постановления.
Для повышения эффективности контроля министерство создаёт совместные мониторинговые группы с Министерством сельского хозяйства. Их задача — проверка поставок мяса в торговые точки.
Помимо текущего контроля, министерство готовит поправки в законодательство. Они направлены на то, чтобы исключить скрытые механизмы повышения цен. В частности, речь идёт о запрете практики ретро-бонусов при реализации социально значимых продуктов.
Таким образом, власти намерены перекрыть схемы, которые искусственно увеличивают стоимость товаров первой необходимости, и гарантировать населению доступные цены.
Комментарии0 комментарий(ев)