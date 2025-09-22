Ипотека на вторичку в Казахстане: новые условия всех банков

Қазақ тіліне аудару

За последние месяцы ипотечные программы на вторичное жильё в Казахстане претерпели значительные изменения. В июне власти планировали снизить предельную ставку ГЭСВ с 25% до 20%, однако запуск новой нормы отложили до ноября 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Некоторые банки заморозили выдачу ипотечных кредитов, другие пересмотрели условия. Появились новые программы, включая ипотеку под заклад денег. Ниже разберём, где сейчас можно оформить ипотеку на вторичку и на каких условиях.

Банки, кредитующие вторичную недвижимость

По состоянию на середину сентября 2025 года ипотеку на вторичку предлагают шесть банков:

Altyn Bank

Halyk Bank

Нурбанк

ForteBank

Банк ЦентрКредит

Отбасы банк

Некоторые банки не включены в основной список:

Freedom Bank Kazakhstan — ипотеку могут оформить только сотрудники компаний холдинга «Фридом» или клиенты с зарплатной картой банка. Для остальных выдача временно приостановлена.

Евразийский банк — только рефинансирование займов и очередь по госпрограмме «7-20-25».

Alatau City Bank (бывш. Jusan) — ипотечных программ нет.

Bereke Bank — ипотека отсутствует; можно оформить кредит под залог недвижимости (в том числе для неграждан РК с ВНЖ).

Варианты ипотеки на вторичку

Krisha.kz выделяет три основных формата ипотечного кредитования:

Стандартная ипотека в банках (БВУ) Ипотека через накопления на депозите в Отбасы банке Ипотека под заклад денег

1. Стандартная ипотека

Стандартная ипотека предлагается БВУ по ставке от 17% до 22% годовых. Первоначальный взнос начинается с 20%, срок кредитования — 10–20 лет.

Условия по банкам:

Altyn Bank: взнос от 20%, ставка ГЭСВ 22–24,3%, срок до 20 лет, максимальная сумма — 175 млн тг.

Halyk Bank: взнос от 20%, ГЭСВ 21–25%, срок до 20 лет, максимальная сумма — 20 млн тг (выше при высоком доходе).

Нурбанк: взнос 20% на квартиру, 30% на дом; ГЭСВ 19,4–19,9%, срок до 10 лет, максимальная сумма — 70 млн тг.

Банк ЦентрКредит: взнос от 20%, ГЭСВ 19–19,9%, срок до 15 лет, максимальная сумма — от 30 до 50 млн тг в зависимости от города.

Требования к жилью:

Altyn Bank: квартиры, дома, комнаты в общежитии, таунхаусы; постройка после 1976 года; материал — кирпич, монолит, панель, газоблок.

Halyk Bank: квартиры, дома, комнаты; постройка после 1996 года; любые материалы кроме саманных, деревянных и каркасно-камышитовых.

Нурбанк: квартиры (взнос 20%), дома (взнос 30%); постройка после 1975 года; материалы — только кирпич, панель, монолит.

ЦентрКредит: квартиры, дома; постройка от 1960 года в черте города, от 1974 года в пригороде; материалы — любые, кроме дерева, кирпича и самана.

2. Ипотека в Отбасы банке

Отбасы банк работает по системе жилищно-строительных сбережений (ЖСС). Доступны два вида займов:

Жилищный заём:

Ставка 3,6–6,9% годовых

Срок до 25 лет (на практике чаще до 9 лет)

Требуется депозит с накопленной суммой не менее 50% от стоимости жилья и сроком хранения более 3 лет

Промежуточный заём:

Ставка 6,2–9,6% годовых

Срок до 3 лет

Проценты начисляются на всю сумму займа вместе с депозитом

После трёх лет автоматически переходит в жилищный заём

Требования к жилью: квартиры, частные дома, комнаты в общежитиях; постройка после 1965 года для кирпича, монолита, блоков, после 1975 года для панельных домов; исключены каркасно-камышитовые дома.

3. Ипотека под заклад денег

Новая ипотечная программа позволяет снизить ставку до 7–14% годовых, но часть стоимости квартиры (от 20–30%) замораживается на отдельном счёте в качестве залога.

Особенности:

Сумма кредита равна полной стоимости жилья, а замороженные деньги не идут продавцу.

Проценты начисляются на всю сумму займа.

Деньги на спецсчёте можно использовать для досрочного погашения после того, как сумма основного долга сравняется с закладом.

Условия по банкам:

ForteBank: взнос (заклад) от 30%, ставка 7–13,05% (ГЭСВ зависит от размера заклада: 40% — 13,05%, 50% — 10,79%, 70% — 7,48%), срок до 15 лет, максимальная сумма до 100 млн тг; кредитуются только квартиры в МЖД, постройка от 1965 года, материалы — монолит, кирпич, панель.

ЦентрКредит (JAÑA ипотека): взнос (заклад) от 20%, ставка 8,2–15%, срок до 15 лет, максимальная сумма: Астана и Алматы — 50 млн тг, Шымкент, Караганда, Актау, Атырау, Актобе, Усть-Каменогорск — 45 млн тг, остальные — 30 млн тг (при большом взносе — до 100 млн тг); кредитуются квартиры и дома, постройка от 1960 года в городе, от 1974 года в пригороде, материалы — любые кроме дерева, кирпича и самана.

Вывод

Сейчас ипотека на вторичное жильё в Казахстане представлена тремя основными форматами: стандартной ипотекой с первичным взносом 20%, ипотекой через накопления на депозите Отбасы банка и инновационной ипотекой под заклад с минимальными ставками.

При выборе программы важно учитывать:

Минимальный взнос и ГЭСВ

Срок кредитования

Максимальную сумму займа

Требования к недвижимости (материал и год постройки)

Эти факторы напрямую влияют на доступность и условия кредита для конкретного заёмщика.