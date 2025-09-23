Казахстан заставит мини-НПЗ работать на внутренний рынок топлива

Қазақ тіліне аудару

Министерство энергетики Казахстана предлагает новые меры по обеспечению страны бензином и дизельным топливом. Основной инструмент — активизация работы мини-нефтеперерабатывающих заводов (мини-НПЗ), сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: casp-geo.ru

Поправки к закону о нефтепродуктах

Минэнерго подготовило проект поправок к закону «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов». Согласно документу, с 1 января 2029 года мини-НПЗ будут обязаны производить не менее 45% востребованных нефтепродуктов от общего объёма своей продукции.

Проект акцентирует внимание на увеличивающемся потреблении бензина и дизельного топлива внутри страны, которое с каждым годом превышает внутреннее производство.

Дефицит топлива в цифрах

Согласно официальной статистике:

В 2024 году производство бензина АИ-92 составило 4,364 млн тонн , тогда как фактическое потребление достигло 4,432 млн тонн .

Производство дизельного топлива — 5,316 млн тонн, при потреблении 5,738 млн тонн.

Нехватку топлива компенсировали импортными поставками, хотя власти неоднократно заявляли об отсутствии дефицита.

Потенциал казахстанских мини-НПЗ

В стране насчитывается 22 мини-НПЗ, которые в настоящее время вывозят нефтяные полуфабрикаты за границу, где их перерабатывают в топливо экологического класса К-4.

По данным проекта закона, эти заводы способны перерабатывать до 4,5 млн тонн нефти в год. Обеспечив переработку на внутренний рынок, можно достичь нескольких целей:

Снижение зависимости от импорта — больше топлива будет производиться внутри страны.

Гарантированные поставки — внутренний рынок получит стабильный объём нефтепродуктов.

Стабильность цен — снижение риска резких колебаний стоимости ГСМ.

Развитие отрасли — модернизация мини-НПЗ, повышение эффективности переработки и конкуренции между производителями.

Модернизация и сроки

Мини-заводам предлагается три года на закупку и установку нового оборудования. По предварительным расчётам, модернизация одного мини-НПЗ обойдётся в около 20 млн долларов на каждые 100 тыс. тонн переработки в год.