Профессор назвал самые полезные блюда казахской кухни

Казахская кухня славится своими традиционными блюдами, многие из которых не только вкусные, но и полезные для здоровья. Профессор медицины Алмаз Шарман выделил два продукта, которые особенно ценны для укрепления иммунитета и общего состояния организма, сообщает Lada.kz.

Фото: malim.kz

Казы: источник омега-3 и здоровья сердца

По словам специалиста, казы — это не просто деликатес, но и полноценный источник питательных веществ. В первую очередь казы содержит омега-3 жирные кислоты, которые крайне важны для нормальной работы сердца и сосудов.

«Казы помогает восполнять потребность организма в омеге-3, что положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы», — отмечает профессор Шарман.

Регулярное употребление казы способствует поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы, а также улучшает общий метаболизм жиров в организме.

Кумыс: уникальный ферментированный напиток

Второе блюдо, которое профессор рекомендует для укрепления здоровья — это кумыс. Он отличается от коровьего молока своим составом и полезными свойствами.

Белковый компонент: В кобыльем молоке, из которого готовят кумыс, белок представлен альбумином, аналогичным грудному молоку человека. В отличие от казеина в коровьем молоке, альбумин легче усваивается и полезен для организма.

Пробиотики: Кумыс содержит большое количество полезных микроорганизмов, которые способствуют улучшению работы пищеварительной системы.

Витамины и защитные вещества: Напиток богат витамином С и лизоцимом — веществом, которое помогает укрепить иммунитет и защищает организм от инфекций.

«Кумыс – это удивительный напиток. Он улучшает функционирование всего организма и усиливает иммунную систему», — подчеркнул профессор в интервью YouTube-каналу Airan.

Польза традиционных казахских блюд

Эксперт напоминает, что традиционная казахская кухня не ограничивается только вкусовым удовольствием. Многие национальные блюда несут реальную пользу для здоровья, если употреблять их умеренно и включать в разнообразный рацион.

Омега-3 из казы поддерживает сердце и сосуды.

Альбумин и пробиотики из кумыса укрепляют иммунитет.

Витамины и природные ферменты повышают защитные функции организма.

Профессор Шарман советует включать эти блюда в рацион как часть здорового питания, особенно в холодное время года, когда иммунная система требует дополнительной поддержки.