Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.09.2025, 05:48

«Худой мир лучше доброй ссоры»: Токаев и Зеленский обсудили пути завершения конфликта в Украине

Новости Казахстана 0 1 159

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с лидером Украины Владимиром Зеленским. Переговоры состоялись на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Основные темы переговоров

По данным официального пресс-релиза:

  • Лидеры обсудили вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества.

  • Зеленский представил свою точку зрения на текущую ситуацию в Украине.

  • Токаев подчеркнул необходимость продолжения дипломатической работы для поиска путей прекращения конфликта.

Поддержка Казахстана принципов международного права

Президент Казахстана напомнил, что страна изначально выступает за совместный поиск формулы мира на справедливой основе. Ключевые принципы, которых придерживается Астана:

  • соблюдение Устава ООН;

  • неприкосновенность границ суверенных государств;

  • защита территориальной целостности стран.

Токаев отметил, что даже в крайне сложной ситуации важно подходить к разрешению конфликта взвешенно и рационально, обеспечивая сохранение и защиту украинской государственности. Президент Казахстана подчеркнул старую мудрость: «худой мир лучше доброй ссоры».

Продолжение сотрудничества Казахстана и Украины

Также лидеры договорились о продолжении активного сотрудничества в сферах взаимного интереса, что охватывает как экономические, так и гуманитарные направления.

Напомним, что ранее, 10 августа, состоялся телефонный разговор Токаева и Зеленского, инициированный украинской стороной. Тогда президент Казахстана подтвердил безусловную заинтересованность Астаны в установлении прочного мира на Украине.

