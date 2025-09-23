Chevrolet Cobalt лидирует в Казахстане, но на одну новую машину приходится шесть старых

В 2024 году глобальный рынок новых автомобилей продолжил изменяться: продажи электромобилей достигли 17,5 млн единиц, что на 27,7% больше, чем в 2023 году. В то же время рынок обычных автомобилей показал незначительное снижение — 62 млн машин (-0,6% к предыдущему году), сообщает Lada.kz со ссылкой на Ranking.
Наиболее востребованной моделью в 2025 году стала Toyota Hilux с объёмом продаж в 1,5 млн машин. Популярность этой модели высока в Африке, Юго-Восточной Азии и некоторых странах Южной Америки — она лидирует в Австралии, Ботсване, Фиджи, ЮАР и Таиланде.
Второе место по продажам заняла Tesla Model Y, благодаря активному росту электромобилей в Европе и Северной Америке. Модель стала самой продаваемой в Норвегии и Бельгии. Третье место удерживает Ford F-Series, популярная в США и Канаде.
Другие заметные лидеры рынка включают:
Fiat Strada
Hyundai Accent
Toyota Corolla
Suzuki Swift
Dacia Duster
Toyota RAV4
Hyundai Creta
Анализ показывает, что предпочтения сильно различаются:
Toyota доминирует в развивающихся странах,
Tesla и другие электромобили преуспевают на богатых рынках,
региональные бренды, такие как Dacia и Fiat, удерживают нишу в отдельных сегментах.
В Казахстане наиболее востребованной моделью считается Chevrolet Cobalt.
По состоянию на 1 августа 2025 года в стране было зарегистрировано 6,6 млн автотранспортных средств, что на 19,5% больше, чем годом ранее.
Разбивка по типам транспорта:
Легковые автомобили: 5,7 млн (+17,8%)
Грузовые автомобили: 629,4 тыс. (+14,8%)
Автобусы: 118,1 тыс. (+0,8%)
Мототранспорт: 131,7 тыс.
Наибольшее количество легковых автомобилей зарегистрировано в:
Алматы — 695,6 тыс. (+18,3%)
Алматинская область — 612,6 тыс. (+14,3%)
Астана — 454,6 тыс. (+22,6%)
Наименьшее число автомобилей в Улытауской, Абайской и Жетысуской областях, что связано с малым населением и поздним развитием инфраструктуры.
Дополнительно:
Легковые авто с дипломатическими номерами — 44,7 тыс. (+18,9%)
Автомобили без указанного региона — 212,6 тыс. (+2,8%)
Большинство легковых автомобилей имеют двигатели:
1500–2000 куб. см — 2,5 млн (+15,3%)
До 1500 куб. см — 1,2 млн
2000–2500 куб. см — 997,7 тыс.
2500–4000 куб. см — 853,4 тыс.
По видам топлива:
Бензин: 5 млн (+18,1%)
Смешанное топливо: 451,5 тыс.
Дизель: 101,1 тыс.
Газ: 13,5 тыс.
Электромобили: 19,1 тыс. (+78,7%)
Главную массу легковых авто в Казахстане составляют старые автомобили:
Старше 20 лет: 2,4 млн (+11,2%)
От 10 до 20 лет: 1,4 млн (+20,6%)
От 7 до 10 лет: 599,4 тыс. (-0,5%)
От 3 до 7 лет: 976,9 тыс. (+47,1%)
Младше 3 лет: 386,7 тыс. (+26,9%)
То есть на каждый новый автомобиль приходится почти шесть старых машин, что делает казахстанский автопарк одним из самых «возрастных» в регионе.
