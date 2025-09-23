18+
Chevrolet Cobalt лидирует в Казахстане, но на одну новую машину приходится шесть старых

Новости Казахстана 0 8 808

В 2024 году глобальный рынок новых автомобилей продолжил изменяться: продажи электромобилей достигли 17,5 млн единиц, что на 27,7% больше, чем в 2023 году. В то же время рынок обычных автомобилей показал незначительное снижение — 62 млн машин (-0,6% к предыдущему году), сообщает Lada.kz со ссылкой на Ranking.

Фото: njcar.ru
Фото: njcar.ru

Наиболее востребованной моделью в 2025 году стала Toyota Hilux с объёмом продаж в 1,5 млн машин. Популярность этой модели высока в Африке, Юго-Восточной Азии и некоторых странах Южной Америки — она лидирует в Австралии, Ботсване, Фиджи, ЮАР и Таиланде.

Второе место по продажам заняла Tesla Model Y, благодаря активному росту электромобилей в Европе и Северной Америке. Модель стала самой продаваемой в Норвегии и Бельгии. Третье место удерживает Ford F-Series, популярная в США и Канаде.

Другие заметные лидеры рынка включают:

  • Fiat Strada

  • Hyundai Accent

  • Toyota Corolla

  • Suzuki Swift

  • Dacia Duster

  • Toyota RAV4

  • Hyundai Creta

География продаж и предпочтения покупателей

Анализ показывает, что предпочтения сильно различаются:

  • Toyota доминирует в развивающихся странах,

  • Tesla и другие электромобили преуспевают на богатых рынках,

  • региональные бренды, такие как Dacia и Fiat, удерживают нишу в отдельных сегментах.

Казахстан: популярность Chevrolet и рост числа старых авто

В Казахстане наиболее востребованной моделью считается Chevrolet Cobalt.

По состоянию на 1 августа 2025 года в стране было зарегистрировано 6,6 млн автотранспортных средств, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

Разбивка по типам транспорта:

  • Легковые автомобили: 5,7 млн (+17,8%)

  • Грузовые автомобили: 629,4 тыс. (+14,8%)

  • Автобусы: 118,1 тыс. (+0,8%)

  • Мототранспорт: 131,7 тыс.

Региональные различия

Наибольшее количество легковых автомобилей зарегистрировано в:

  1. Алматы — 695,6 тыс. (+18,3%)

  2. Алматинская область — 612,6 тыс. (+14,3%)

  3. Астана — 454,6 тыс. (+22,6%)

Наименьшее число автомобилей в Улытауской, Абайской и Жетысуской областях, что связано с малым населением и поздним развитием инфраструктуры.

Дополнительно:

  • Легковые авто с дипломатическими номерами — 44,7 тыс. (+18,9%)

  • Автомобили без указанного региона — 212,6 тыс. (+2,8%)

Двигатели и виды топлива

Большинство легковых автомобилей имеют двигатели:

  • 1500–2000 куб. см — 2,5 млн (+15,3%)

  • До 1500 куб. см — 1,2 млн

  • 2000–2500 куб. см — 997,7 тыс.

  • 2500–4000 куб. см — 853,4 тыс.

По видам топлива:

  • Бензин: 5 млн (+18,1%)

  • Смешанное топливо: 451,5 тыс.

  • Дизель: 101,1 тыс.

  • Газ: 13,5 тыс.

  • Электромобили: 19,1 тыс. (+78,7%)

Основной автопарк — машины старше 20 лет

Главную массу легковых авто в Казахстане составляют старые автомобили:

  • Старше 20 лет: 2,4 млн (+11,2%)

  • От 10 до 20 лет: 1,4 млн (+20,6%)

  • От 7 до 10 лет: 599,4 тыс. (-0,5%)

  • От 3 до 7 лет: 976,9 тыс. (+47,1%)

  • Младше 3 лет: 386,7 тыс. (+26,9%)

То есть на каждый новый автомобиль приходится почти шесть старых машин, что делает казахстанский автопарк одним из самых «возрастных» в регионе.

19
19
2
