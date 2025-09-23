$130 миллионов инвестиций: "КазМунайГаз" и Chevron готовят неожиданные перемены для Казахстана

Компании "КазМунайГаз" (КМГ) и Chevron подписали Соглашение о сотрудничестве с предполагаемым объемом инвестиций около $130 млн. Подписание состоялось в Нью-Йорке и отражает стремление обеих сторон к укреплению стратегического партнерства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
Документ был подписан председателем правления КМГ Асхатом Хасеновым и президентом Chevron Евразия Дереком Магнессом.
Соглашение охватывает несколько ключевых направлений:
Развитие локализации — приоритетное использование казахстанских товаров и услуг в нефтегазовой отрасли.
Подготовка кадров — повышение квалификации специалистов и развитие профессиональных компетенций в сфере нефтегазового производства.
Интеграция технологий — внедрение передовых технологий и современных производственных стандартов.
Таким образом, соглашение направлено на укрепление национальной экономики через повышение эффективности производства и внедрение современных стандартов промышленной безопасности.
Как отметил Асхат Хасенов, компании длительное время являются стратегическими партнерами. Их совместные проекты, включая Тенгиз, Карачаганак и Каспийский трубопроводный консорциум, оказывают значительное влияние на развитие нефтегазовой отрасли Казахстана.
“Мы продолжим работу по повышению эффективности производства, внедрению современных технологий и передовых стандартов промышленной безопасности”, — подчеркнул председатель правления КМГ.
Объем инвестиций в размере $130 млн создаст основу для:
расширения локализации производства;
интеграции новых технологий;
повышения квалификации персонала;
укрепления долгосрочного стратегического сотрудничества между Казахстаном и Chevron.
Соглашение подтверждает намерение обеих компаний продолжать совместные усилия для устойчивого развития энергетического сектора страны.
