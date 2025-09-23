$130 миллионов инвестиций: "КазМунайГаз" и Chevron готовят неожиданные перемены для Казахстана

Қазақ тіліне аудару

Компании "КазМунайГаз" (КМГ) и Chevron подписали Соглашение о сотрудничестве с предполагаемым объемом инвестиций около $130 млн. Подписание состоялось в Нью-Йорке и отражает стремление обеих сторон к укреплению стратегического партнерства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.