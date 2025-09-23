18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
545.01
642.84
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.09.2025, 07:02

$130 миллионов инвестиций: "КазМунайГаз" и Chevron готовят неожиданные перемены для Казахстана

Новости Казахстана 0 865

Компании "КазМунайГаз" (КМГ) и Chevron подписали Соглашение о сотрудничестве с предполагаемым объемом инвестиций около $130 млн. Подписание состоялось в Нью-Йорке и отражает стремление обеих сторон к укреплению стратегического партнерства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo : ТОО "Kalamkas — Khazar Operating"
© Photo : ТОО "Kalamkas — Khazar Operating"

Новое соглашение о сотрудничестве

Документ был подписан председателем правления КМГ Асхатом Хасеновым и президентом Chevron Евразия Дереком Магнессом.

Основные направления сотрудничества

Соглашение охватывает несколько ключевых направлений:

  • Развитие локализации — приоритетное использование казахстанских товаров и услуг в нефтегазовой отрасли.

  • Подготовка кадров — повышение квалификации специалистов и развитие профессиональных компетенций в сфере нефтегазового производства.

  • Интеграция технологий — внедрение передовых технологий и современных производственных стандартов.

Таким образом, соглашение направлено на укрепление национальной экономики через повышение эффективности производства и внедрение современных стандартов промышленной безопасности.

Стратегическое партнерство на долгосрочную перспективу

Как отметил Асхат Хасенов, компании длительное время являются стратегическими партнерами. Их совместные проекты, включая Тенгиз, Карачаганак и Каспийский трубопроводный консорциум, оказывают значительное влияние на развитие нефтегазовой отрасли Казахстана.

“Мы продолжим работу по повышению эффективности производства, внедрению современных технологий и передовых стандартов промышленной безопасности”, — подчеркнул председатель правления КМГ.

Итоги и перспективы

Объем инвестиций в размере $130 млн создаст основу для:

  • расширения локализации производства;

  • интеграции новых технологий;

  • повышения квалификации персонала;

  • укрепления долгосрочного стратегического сотрудничества между Казахстаном и Chevron.

Соглашение подтверждает намерение обеих компаний продолжать совместные усилия для устойчивого развития энергетического сектора страны.

4
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?