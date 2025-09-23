18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.09.2025, 08:21

Новые правила кредитования в Казахстане: какие изменения вступают в силу с 30 сентября

Новости Казахстана

С 30 сентября 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила выдачи потребительских кредитов. Эти изменения затрагивают порядок заключения договоров, сроки перечисления средств и механизм получения согласия заемщиков, особенно для отдельных возрастных групп. Разбираемся, что именно изменится для граждан и финансовых организаций, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Законодательная основа изменений

Напомним, что 30 июня 2025 года Президент подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации».

Основная цель поправок — повысить прозрачность финансовых услуг, защитить права потребителей и оптимизировать процесс оформления кредитов.

Новые правила онлайн-оформления потребительских кредитов

С 30 сентября 2025 года при онлайн-оформлении потребительских кредитов, не обеспеченных залогом, вводятся новые требования к срокам перечисления средств:

  • Для банков: кредиты на сумму свыше 255 МРП (в 2025 году — 1 002 660 тенге) будут перечисляться на счет заемщика в течение 24 часов после подписания договора и получения согласия клиента.

  • Для микрофинансовых организаций (МФО): кредиты на сумму свыше 150 МРП (в 2025 году — 589 800 тенге) также будут переведены на счет заемщика в течение суток.

Таким образом, финансовые организации обязаны ускорить процесс перечисления средств и сделать его максимально прозрачным для клиентов.

Особенности для отдельных возрастных групп

Новые правила затрагивают и возрастные категории заемщиков. С 30 сентября 2025 года:

  • Если кредит оформляется гражданами до 21 года или старше 55 лет, договор потребительского кредита (без залога) будет заключен только после получения согласия самого заемщика.

Это нововведение направлено на защиту финансовых интересов молодежи и людей старшего возраста, которые чаще всего нуждаются в дополнительной информации и подтверждении условий кредитования.

Способы получения согласия заемщика

Механизм получения согласия будет максимально удобным и цифровым. Заемщик сможет подтвердить согласие:

  1. Через мобильные приложения финансовых организаций.

  2. Через кредитные бюро, которые обеспечивают проверку и регистрацию информации о займах.

  3. На портале Egov с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Важное для пользователей ЭЦП

Если вы планируете оформлять кредит онлайн через портал Egov, необходимо заранее:

  • Проверить срок действия вашей ЭЦП.

  • При необходимости продлить существующую подпись или оформить новую.

Это позволит избежать задержек при заключении договора и быстрого получения денежных средств.

Итог

С 30 сентября 2025 года процесс выдачи потребительских кредитов станет:

  • Более прозрачным: четко регламентированы суммы и сроки перечисления.

  • Более безопасным для отдельных возрастных групп: обязательное согласие заемщика до 21 года и старше 55 лет.

  • Цифровым и удобным: согласие можно подписать через мобильное приложение, кредитное бюро или портал Egov.

Гражданам и финансовым организациям важно заранее подготовиться к изменениям, чтобы оформление кредитов проходило без сбоев.

