Минторг Казахстана открыл горячую линию по ценам на говядину

Министерство торговли и интеграции Казахстана объявило о запуске горячей линии для граждан и предпринимателей, заинтересованных в ситуации на рынке говядины. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.