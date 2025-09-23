18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.09.2025, 10:45

Минторг Казахстана открыл горячую линию по ценам на говядину

Новости Казахстана 0 389

Министерство торговли и интеграции Казахстана объявило о запуске горячей линии для граждан и предпринимателей, заинтересованных в ситуации на рынке говядины. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Фото: freepik
Фото: freepik

Цели горячей линии

Основные задачи нового сервиса:

  • Обеспечение обратной связи между населением, бизнесом и государственными органами.

  • Повышение прозрачности цен и торговых надбавок на говядину.

  • Своевременное реагирование на проблемы с поставками продукции в регионы.

«На горячую линию можно обращаться по вопросам, связанным с уровнем цен на говядину, торговыми надбавками, а также при возникновении проблем с поставками продукции», — отметили в Минторговли.

Как работает линия

Горячая линия функционирует по всей республике и доступна всем заинтересованным гражданам и предпринимателям.

Основные возможности:

  • Консультации по ценам на говядину.

  • Разъяснение правил формирования торговых надбавок.

  • Фиксация жалоб и сигналов о перебоях с поставками.

Контакты горячей линии по регионам

Столичные города:

  • Астана: 8 (7172) 57-64-02

  • Алматы: 8 (727) 392-21-54

  • Шымкент: 8 (7252) 53-07-06

Областные регионы:

  • Абайская область: 8 (7222) 35-37-43

  • Акмолинская область: 8 (7162) 50-29-89

  • Актюбинская область: 8 (7132) 54-81-26

  • Алматинская область: 8 (7272) 72-50-083

  • Атырауская область: 8 (7122) 52-03-91

  • Западно-Казахстанская область: 8 (7112) 50-00-44

  • Жамбылская область: 8 (7262) 54-21-69

  • Жетысу: 8 (7282) 41-56-10

  • Карагандинская область: 8 (7212) 21-42-08

  • Костанайская область: 8 (7142) 53-46-80

  • Кызылординская область: 8 (7242) 71-15-30

  • Мангистауская область: 8 (7292) 43-14-34 / 8 (7292) 43-01-17

  • Павлодарская область: 8 (7182) 55-10-70

  • Северо-Казахстанская область: 8 (7152) 46-81-33

  • Туркестанская область: Абдусаттаров Нұрдаулет +7 707 111 65 01, Әшімханов Асқар +7 771 322 82 82

  • Улытау: 8 (7102) 76-30-10

  • Восточно-Казахстанская область: 8 (7232) 26-72-07

Aqtau_2023
Aqtau_2023
Просто смешно. Где законы которые должны работать, где закон и порядок о котором говорил президент. Видите ли они сделали обратную связь, это очередная отмазка, типа мы проделали вот такую работу.
23.09.2025, 06:13
