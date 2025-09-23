Минторг Казахстана открыл горячую линию по ценам на говядину

Министерство торговли и интеграции Казахстана объявило о запуске горячей линии для граждан и предпринимателей, заинтересованных в ситуации на рынке говядины. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.
Основные задачи нового сервиса:
Обеспечение обратной связи между населением, бизнесом и государственными органами.
Повышение прозрачности цен и торговых надбавок на говядину.
Своевременное реагирование на проблемы с поставками продукции в регионы.
«На горячую линию можно обращаться по вопросам, связанным с уровнем цен на говядину, торговыми надбавками, а также при возникновении проблем с поставками продукции», — отметили в Минторговли.
Горячая линия функционирует по всей республике и доступна всем заинтересованным гражданам и предпринимателям.
Основные возможности:
Консультации по ценам на говядину.
Разъяснение правил формирования торговых надбавок.
Фиксация жалоб и сигналов о перебоях с поставками.
Столичные города:
Астана: 8 (7172) 57-64-02
Алматы: 8 (727) 392-21-54
Шымкент: 8 (7252) 53-07-06
Областные регионы:
Абайская область: 8 (7222) 35-37-43
Акмолинская область: 8 (7162) 50-29-89
Актюбинская область: 8 (7132) 54-81-26
Алматинская область: 8 (7272) 72-50-083
Атырауская область: 8 (7122) 52-03-91
Западно-Казахстанская область: 8 (7112) 50-00-44
Жамбылская область: 8 (7262) 54-21-69
Жетысу: 8 (7282) 41-56-10
Карагандинская область: 8 (7212) 21-42-08
Костанайская область: 8 (7142) 53-46-80
Кызылординская область: 8 (7242) 71-15-30
Мангистауская область: 8 (7292) 43-14-34 / 8 (7292) 43-01-17
Павлодарская область: 8 (7182) 55-10-70
Северо-Казахстанская область: 8 (7152) 46-81-33
Туркестанская область: Абдусаттаров Нұрдаулет +7 707 111 65 01, Әшімханов Асқар +7 771 322 82 82
Улытау: 8 (7102) 76-30-10
Восточно-Казахстанская область: 8 (7232) 26-72-07
