От зарплаты до предательства: как казахстанцы отказываются от родных ради пособий

В Туркестанской области прокуроры обнаружили семьи, которые намеренно искажали данные о своем финансовом положении, чтобы незаконно получать адресную социальную помощь (АСП). Нарушения были выявлены в ходе проверок, проведённых надзорным органом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: ortcom.kz

Скрывали доходы ради пособий

По информации прокуратуры, жители ряда районов региона скрывали реальный размер доходов, а также умалчивали о работающих членах семьи. Это позволяло им искусственно уменьшить совокупный доход и формально подпадать под критерии малообеспеченности.

География нарушений и суммы

Сарыагашский район – 11 случаев сокрытия доходов;

Келесский район – 6 случаев фиктивных заявлений;

Мактааральский район – 2 случая незаконного получения выплат.

В результате этих действий граждане присвоили из государственного бюджета 4,2 млн тенге.

Кроме того, отдельные жители Келесского района пошли на ещё более хитрую схему: они скрывали факт совместного проживания с родственниками. Таким образом 13 человек занизили общий доход семьи и незаконно получили 2,2 млн тенге.

Реакция прокуратуры

Прокуратура квалифицировала действия заявителей как незаконное получение пособий и внесла акт надзора в адрес уполномоченного органа. Это означает, что в отношении нарушителей могут быть приняты меры – от возврата неправомерно полученных денег до возможной административной или уголовной ответственности.

Контекст

Адресная социальная помощь (АСП) предназначена для поддержки малообеспеченных семей, чей доход не достигает уровня черты бедности. Однако подобные злоупотребления подрывают эффективность программы, так как государственные средства уходят не тем, кто действительно нуждается в поддержке.