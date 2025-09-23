Цены на продукты вырастут из-за повышения НДС: министр объяснил, чего ждать казахстанцам

Қазақ тіліне аудару

23 сентября 2025 года министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на брифинге в правительстве сообщил, что повышение налоговых ставок приведет к удорожанию продуктов. По его словам, рост цен неизбежен, но он будет носить краткосрочный характер, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: amixstudio/Getty Images

Прогнозируемый уровень подорожания

Шаккалиев пояснил, что речь идет о разовом увеличении конечной стоимости продуктов на уровне 2,5–3%. Это связано с изменениями в налоговых режимах и учетных механизмах.

Министр подчеркнул, что бизнес активно вовлечен в обсуждение изменений, высказывает свои предложения и аргументы. По его мнению, итоговое решение будет сбалансированным и позволит избежать долгосрочного давления на рынок.

Сроки и масштабы пока не определены

Отвечая на уточняющие вопросы, министр отметил, что пока рано говорить о том, насколько именно подорожают товары и в какие сроки это произойдет.

Он напомнил, что изменения цен часто происходят в межсезонье. В качестве примера Шаккалиев привел прошлогоднюю ситуацию с яйцами, когда ожидалось резкое удорожание. Однако благодаря меморандуму с производителями и учету факторов себестоимости стоимость удалось зафиксировать в определенных рамках.

Задачи Минторговли

Министр подчеркнул, что его главная цель – обеспечить стабильное наличие продукции на полках магазинов. Речь идет не только о ценовой доступности, но и о сохранении широкого ассортимента и различного качества товаров, чтобы у покупателей оставался выбор.