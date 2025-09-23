18+
23.09.2025, 13:43

Выход Казахстана из ЕАЭС: озвучена позиция правительства

Новости Казахстана 0 1 137

23 сентября 2025 года министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев на брифинге в правительстве озвучил позицию страны в отношении участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По его словам, членство в интеграционном объединении приносит Казахстану значительные преимущества, поэтому вопрос о выходе из союза не рассматривается, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Экономические выгоды для Казахстана

Министр отметил, что за последние десять лет товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС существенно вырос. В 2025 году этот показатель достиг примерно 20 млрд тенге, что демонстрирует устойчивую положительную динамику.

  • Союз обеспечивает Казахстану крупный рынок сбыта;

  • страны-участницы взаимодополняют друг друга по ряду товарных позиций;

  • расширяются возможности для экспорта национальной продукции.

Перспективы интеграции

По словам Армана Шаккалиева, у каждой страны-участницы ЕАЭС есть собственные экономические механизмы и отраслевые приоритеты. Однако объединяющим фактором остается участие в глобальной экономике.

Ключевая задача Казахстана в рамках союза, подчеркнул министр, – это наращивание экспортного потенциала и повышение конкурентоспособности отечественных товаров.

Итог: курс на укрепление позиций в ЕАЭС

Таким образом, власти Казахстана не рассматривают сценарий выхода из Евразийского экономического союза. Напротив, акцент делается на дальнейшем развитии интеграционного сотрудничества, расширении товарооборота и укреплении экономических позиций страны на региональном и мировом уровнях.

4
9
1
Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Для обычного потребителя этот союз ничего хорошего не приносит. Для крупных игроков польза есть. Я лично против. Постоянно в рот россии заглядываем.
23.09.2025, 09:34
