Казахстанец получит 92 миллиона вместо привычной зарплаты

В Жамбылской области завершилось громкое судебное дело, связанное с невыплатой заработной платы руководителю службы капитального строительства. Мужчина более двух лет не получал положенные деньги от работодателя, что вынудило его обратиться за защитой прав в суд, сообщает Lada.kz со ссылкой на областной суд .

Фото: кадр YouTube

Кордайский районный суд рассмотрел гражданский иск о взыскании задолженности по зарплате и вынес решение в пользу истца.

Подробности трудового договора

По данным суда, мужчина работал в компании с декабря 2020 года по июнь 2023 года. Согласно трудовому договору, его должностной оклад составлял 1 млн тенге в месяц.

Несмотря на официально закрепленные условия, с июля 2021 года до июня 2023 года работодатель перестал выполнять свои обязательства по выплате заработной платы.

Размер задолженности и доказательства

Задолженность компании перед работником составила 92,3 млн тенге. Факт долга подтверждался внутренними документами предприятия — справкой и письмом, подписанным генеральным директором организации.

Даже после признания долга руководство компании не предприняло мер для погашения задолженности.

Судебное решение и последствия

После изучения представленных материалов суд постановил удовлетворить иск в полном объеме. В пользу истца ТОО обязано выплатить всю задолженность по зарплате — 92,3 млн тенге.

Дополнительно с ответчика взыскали государственную пошлину в размере 923 тыс. тенге.

Решение суда уже вступило в законную силу и подлежит исполнению.

Прецедент для защиты трудовых прав

Этот случай стал показательным примером того, как работники могут отстаивать свои права в судебном порядке. Даже при признании задолженности со стороны работодателя, но отсутствии выплат, обращение в суд остается эффективным способом защиты интересов сотрудника.