23.09.2025, 15:16

С 23 сентября в Казахстане действуют новые правила пересечения границы: что изменилось

Новости Казахстана 0 893

С 23 сентября 2025 года начали действовать новые правила пересечения государственной границы Казахстана автомобилями и перевозки грузов. Соответствующий приказ подписал министр финансов, сообщает Lada.kz. 

Фото: Sputnik / Табылды Кадырбеков
Фото: Sputnik / Табылды Кадырбеков

Основные изменения

Среди ключевых нововведений:

  • введение платной системы электронной очереди (СЭО);

  • обязанность акиматов оборудовать специальные зоны ожидания возле пунктов пропуска;

  • четкое разграничение понятий внеочередного пропуска и ускоренной регистрации.

Категории транспорта для внеочередного пропуска

Регистрация въезда во внеочередном порядке теперь доступна только для определённых категорий:

  • оператор почты — при условии предварительной подачи списка автомобилей в органы госдоходов (ОГД) не позднее чем за 10 дней до даты бронирования;

  • животные, скоропортящиеся и опасные грузы, а также казахстанский экспорт — при наличии декларации на товары или транзитной декларации;

  • гуманитарные и военные грузы, а также транспорт по официальному дипломатическому обращению от иностранных государств — при условии предоставления списка машин в ОГД за 10 дней до даты бронирования.

Ограничения на бронирование

Установлены лимиты для брони внеочередного пересечения границы:

  • для почтового оператора — не более 1% от суточной пропускной способности;

  • для животных, скоропортящихся, опасных грузов, экспортных, гуманитарных и военных перевозок — до 5%.

Если брони не были использованы, свободные места открываются для всех пользователей на общих условиях.

Ускоренное пересечение границы

Отдельно вводится возможность ускоренной регистрации въезда для физических и юридических лиц, оплативших услугу.

Интеграция СЭО с другими системами

Система электронной очереди получила дополнительные функции:

  • автоматическая проверка VIN-кодов, страховки, штрафов и задолженностей через интеграцию с базами «Автомобиль» и страховой системой;

  • фиксация въезда с помощью камер распознавания номеров;

  • возможность бронирования только при отсутствии других активных броней в ту же страну;

  • один бесплатный перенос брони, при этом возврат средств за неиспользованное бронирование не предусмотрен;

  • блокировка аккаунтов за предоставление ложных данных.

Жалобы на действия регистратора будут рассматриваться в течение пяти рабочих дней.

Оплата и способы регистрации

Размер платы за использование СЭО определяется отдельным приказом, регулирующим тарифы.
Зарегистрироваться в системе можно двумя способами:

  1. через сайт регистратора с использованием ЭЦП;

  2. с подтверждением через код, направляемый по СМС или мессенджерам.

