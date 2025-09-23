С 23 сентября в Казахстане действуют новые правила пересечения границы: что изменилось

С 23 сентября 2025 года начали действовать новые правила пересечения государственной границы Казахстана автомобилями и перевозки грузов. Соответствующий приказ подписал министр финансов, сообщает Lada.kz.
Среди ключевых нововведений:
введение платной системы электронной очереди (СЭО);
обязанность акиматов оборудовать специальные зоны ожидания возле пунктов пропуска;
четкое разграничение понятий внеочередного пропуска и ускоренной регистрации.
Регистрация въезда во внеочередном порядке теперь доступна только для определённых категорий:
оператор почты — при условии предварительной подачи списка автомобилей в органы госдоходов (ОГД) не позднее чем за 10 дней до даты бронирования;
животные, скоропортящиеся и опасные грузы, а также казахстанский экспорт — при наличии декларации на товары или транзитной декларации;
гуманитарные и военные грузы, а также транспорт по официальному дипломатическому обращению от иностранных государств — при условии предоставления списка машин в ОГД за 10 дней до даты бронирования.
Установлены лимиты для брони внеочередного пересечения границы:
для почтового оператора — не более 1% от суточной пропускной способности;
для животных, скоропортящихся, опасных грузов, экспортных, гуманитарных и военных перевозок — до 5%.
Если брони не были использованы, свободные места открываются для всех пользователей на общих условиях.
Отдельно вводится возможность ускоренной регистрации въезда для физических и юридических лиц, оплативших услугу.
Система электронной очереди получила дополнительные функции:
автоматическая проверка VIN-кодов, страховки, штрафов и задолженностей через интеграцию с базами «Автомобиль» и страховой системой;
фиксация въезда с помощью камер распознавания номеров;
возможность бронирования только при отсутствии других активных броней в ту же страну;
один бесплатный перенос брони, при этом возврат средств за неиспользованное бронирование не предусмотрен;
блокировка аккаунтов за предоставление ложных данных.
Жалобы на действия регистратора будут рассматриваться в течение пяти рабочих дней.
Размер платы за использование СЭО определяется отдельным приказом, регулирующим тарифы.
Зарегистрироваться в системе можно двумя способами:
через сайт регистратора с использованием ЭЦП;
с подтверждением через код, направляемый по СМС или мессенджерам.
