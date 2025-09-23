С 23 сентября в Казахстане действуют новые правила пересечения границы: что изменилось

Қазақ тіліне аудару

С 23 сентября 2025 года начали действовать новые правила пересечения государственной границы Казахстана автомобилями и перевозки грузов. Соответствующий приказ подписал министр финансов, сообщает Lada.kz.

Фото: Sputnik / Табылды Кадырбеков

Основные изменения

Среди ключевых нововведений:

введение платной системы электронной очереди (СЭО) ;

обязанность акиматов оборудовать специальные зоны ожидания возле пунктов пропуска;

четкое разграничение понятий внеочередного пропуска и ускоренной регистрации.

Категории транспорта для внеочередного пропуска

Регистрация въезда во внеочередном порядке теперь доступна только для определённых категорий:

оператор почты — при условии предварительной подачи списка автомобилей в органы госдоходов (ОГД) не позднее чем за 10 дней до даты бронирования;

животные, скоропортящиеся и опасные грузы, а также казахстанский экспорт — при наличии декларации на товары или транзитной декларации;

гуманитарные и военные грузы, а также транспорт по официальному дипломатическому обращению от иностранных государств — при условии предоставления списка машин в ОГД за 10 дней до даты бронирования.

Ограничения на бронирование

Установлены лимиты для брони внеочередного пересечения границы:

для почтового оператора — не более 1% от суточной пропускной способности;

для животных, скоропортящихся, опасных грузов, экспортных, гуманитарных и военных перевозок — до 5%.

Если брони не были использованы, свободные места открываются для всех пользователей на общих условиях.

Ускоренное пересечение границы

Отдельно вводится возможность ускоренной регистрации въезда для физических и юридических лиц, оплативших услугу.

Интеграция СЭО с другими системами

Система электронной очереди получила дополнительные функции:

автоматическая проверка VIN-кодов, страховки, штрафов и задолженностей через интеграцию с базами «Автомобиль» и страховой системой;

фиксация въезда с помощью камер распознавания номеров;

возможность бронирования только при отсутствии других активных броней в ту же страну;

один бесплатный перенос брони, при этом возврат средств за неиспользованное бронирование не предусмотрен;

блокировка аккаунтов за предоставление ложных данных.

Жалобы на действия регистратора будут рассматриваться в течение пяти рабочих дней.

Оплата и способы регистрации

Размер платы за использование СЭО определяется отдельным приказом, регулирующим тарифы.

Зарегистрироваться в системе можно двумя способами: