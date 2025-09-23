Тенге в новом формате: в Казахстане появился первый стейблкоин

Қазақ тіліне аудару

В Национальном банке Казахстана состоялась презентация первого стейблкоина, обеспеченного национальной валютой — тенге. Событие назвали важным шагом в развитии цифровой экономики и финансовой системы страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: кадр YouTube

Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов подчеркнул, что инициатива реализуется в формате регуляторной песочницы. По его словам, цифровизация глобально меняет финансовый сектор, открывая одновременно и вызовы, и новые возможности.

Цель запуска

Сулейменов отметил, что стейблкоин позволит:

стимулировать развитие инновационных финансовых сервисов;

повысить доступность финансовых инструментов для граждан;

расширить использование блокчейн-технологий в банковской сфере;

укрепить позиции Казахстана в области цифровых активов.

«Современный мир переживает эпоху цифровой трансформации. И цифровые активы занимают в ней особое место. Запуск стейблкоина даст нашей стране новые перспективы и станет драйвером движения вперёд», — заявил глава Нацбанка.

Что такое стейблкоин

Стейблкоин — это вид криптовалюты, стоимость которой привязана к реальным активам:

национальной валюте (в данном случае к тенге),

золоту,

либо другим стабильным ресурсам.

В отличие от биткоина или эфириума, курс стейблкоина менее подвержен резким колебаниям. Благодаря этому он может использоваться как более надёжное средство платежа и расчетов.

Значение для Казахстана

Запуск первого казахстанского стейблкоина символизирует готовность страны внедрять новые технологии в финансовый сектор. Эксперты отмечают, что подобные проекты способны ускорить внедрение инноваций и сделать Казахстан конкурентоспособным игроком на мировом рынке цифровых активов.