Бонус от государства: казахстанцам возвращают 20% на депозиты

В Казахстане продолжает действовать программа поощрения владельцев жилищных сбережений. Согласно правилам, вкладчики могут получить дополнительную государственную премию, если выполнят условия пополнения депозитов до конца 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube

Размер премии и условия получения

По информации "Отбасы банка", максимальная сумма премии в этом году составит 157 280 тенге. Эта выплата рассчитывается исходя из 20% от 200 месячных расчетных показателей (МРП).

Чтобы претендовать на такой бонус, вкладчику необходимо до 31 декабря 2025 года пополнить свой депозит на сумму 786 400 тенге (эквивалент 200 МРП).

Кого касается программа

Система жилищных строительных сбережений распространяется на всех граждан, имеющих открытые депозиты в "Отбасы банке". В прошлом году государственная премия была начислена более чем 2,1 миллионам вкладчиков, что подтверждает широкую востребованность программы.

Как начисляется премия

Премия зачисляется только на новое пополнение , сделанное в текущем году.

Средства, которые уже ранее участвовали в расчетах, не включаются в повторное начисление.

Таким образом, каждый год учитываются именно новые взносы, что стимулирует граждан регулярно пополнять депозиты.

Гибкие способы пополнения

Казахстанцы могут выбирать удобный формат накоплений:

внести всю сумму единовременно,

делать ежемесячные платежи,

или пополнять депозит небольшими суммами каждую неделю.

Такой подход дает возможность подстраивать процесс накопления под личные финансовые возможности и планирование бюджета.

Зачем нужна система жилищных сбережений

Механизм жилищных строительных накоплений создан для того, чтобы помочь гражданам быстрее накопить на покупку жилья. Помимо основного вознаграждения по депозиту, государственная премия делает этот инструмент одним из наиболее привлекательных способов накопления.