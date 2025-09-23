18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Страх в доме: мистическая микроволновка терроризирует семью из Алматы (видео)

Новости Казахстана 0 649

Жительница Алматы поделилась в соцсетях необычной историей: при включении её микроволновой печи в соседнем подъезде загорается свет. Необычная ситуация не только вызывает вопросы у специалистов, но и приводит к финансовым потерям семьи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.

Кадр из видео
Кадр из видео

Загадочные совпадения и первые подозрения

26-летняя Талшын рассказала, что семья заметила странность совсем недавно. Первое время они думали, что это совпадение, но когда ситуация повторялась изо дня в день, решили записать видео.

«Записать видео пришла идея случайно. Мы неделю назад подумали, что это совпадение, но в воскресенье уже забили тревогу», — объяснила девушка.

Поиски причины: от электрика до застройщика

Сначала жильцы пригласили частного электрика, затем обратились к специалистам застройщика и КСК. Проверяли счётчики и заземление, однако точный источник проблемы найти не удалось.

По словам Талшын, в последний раз проверку проводили совместно инженер КСК, электрик и представитель застройщика. Если странное поведение техники сохранится, они обещали исследовать работу трансформаторной подстанции.

Неожиданные счета за свет

Самая тревожная часть истории — это резкий рост расходов на электроэнергию. Семья получила квитанцию на 33 208 тенге за квартиру площадью менее 60 кв. м.

Для сравнения, в июле сумма составляла около 2 тысяч тенге, а за июнь вовсе пришёл нулевой счёт, так как дом новый и были недочёты в учёте.

Реакция пользователей и шутки в сети

История вызвала бурное обсуждение. Одни предположили сбои в электромагнитном поле, другие — ошибки при подключении оборудования. Но многие восприняли ситуацию с юмором:

  • «Вы уверены, что у вас микроволновка, а не адронный коллайдер?»

  • «Они следят, чтобы вы ночью не ели. Забота».

  • «Для людей, не учивших магию, мир полон физики».

  • «Я надеюсь, вы микроволновку с закрытой дверцей включаете».

Что дальше: микроволновка под подозрением

Талшын призналась, что перестала пользоваться «опасной» техникой. Более того, девушка всерьёз думает о продаже квартиры вместе с загадочной микроволновкой.

