Военнослужащий срочной службы погиб от огнестрельного ранения в Казахстане

Сегодня, 23 сентября, в Жетісуской области военнослужащий срочной службы погиб от огнестрельного ранения, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
По информации пресс-службы Десантно-штурмовых войск ВС РК, трагедия произошла во время занятий по боевой подготовке. В ходе тренировок, из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием, солдат Жетысуского гарнизона получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств.
В случае выявления халатности со стороны должностных лиц виновные понесут строгую ответственность.
Происшествие взято на особый контроль министром обороны РК.
Руководство Вооружённых сил выразило искренние соболезнования родным и близким погибшего. Им будет оказана необходимая помощь.
В январе 2025 года в Сарыозекском гарнизоне Жетісу солдат-срочник погиб от огнестрельного ранения во время полевых занятий. По факту было возбуждено уголовное дело, причины выяснялись.
В области Абай солдат срочной службы скончался менее чем через месяц после призыва от молниеносной формы бактериального менингита. По факту его смерти также было возбуждено уголовное дело.
Комментарии0 комментарий(ев)