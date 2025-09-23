Военнослужащий срочной службы погиб от огнестрельного ранения в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

Сегодня, 23 сентября, в Жетісуской области военнослужащий срочной службы погиб от огнестрельного ранения, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: azh.kz

Обстоятельства происшествия

По информации пресс-службы Десантно-штурмовых войск ВС РК, трагедия произошла во время занятий по боевой подготовке. В ходе тренировок, из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием, солдат Жетысуского гарнизона получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

Реакция ведомства и следствие

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств.

В случае выявления халатности со стороны должностных лиц виновные понесут строгую ответственность.

Происшествие взято на особый контроль министром обороны РК.

Руководство Вооружённых сил выразило искренние соболезнования родным и близким погибшего. Им будет оказана необходимая помощь.

Предыдущие трагические случаи в регионе