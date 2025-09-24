Новые правила въезда в США с 1 октября: что важно знать казахстанцам

С 1 октября 2025 года все заявители на неиммиграционные визы в США — туристы, студенты и временные работники — будут обязаны платить новый обязательный сбор, получивший название Visa Integrity Fee (Сбор за визовую честность), сообщает Lada.kz со ссылкой на Golf News.
Эта инициатива является частью закона «One Big Beautiful Bill», подписанного президентом Дональдом Трампом 4 июля 2025 года, и направлена на усиление безопасности границ и сокращение случаев незаконного пребывания.
Начальная сумма нового сбора составляет 250 долларов США, но она может быть увеличена по усмотрению Министра внутренней безопасности США.
С 2026 года сумма будет ежегодно корректироваться с учётом индекса потребительских цен, чтобы учитывать инфляцию.
Все заявители на неиммиграционные визы, включая туристические, студенческие и рабочие категории, обязаны уплатить сбор.
Для граждан стран GCC (включая ОАЭ) и казахстанцев, планирующих поездки в США, это означает, что необходимо учитывать дополнительные расходы при планировании визита. В некоторых случаях сбор может не взиматься в рамках двусторонних соглашений или по определённой категории поездки.
Кроме того, в отдельных случаях могут применяться сборы за взаимность, если иностранное государство взимает аналогичные платежи с граждан США. Актуальные суммы для каждой страны публикуются в таблицах на сайте Госдепартамента США.
Сбор направлен на:
Поддержку иммиграционного контроля;
Снижение числа превышений срока пребывания;
Финансирование безопасности границ США.
Реализацией и контролем сбора занимается Департамент внутренней безопасности США. Обновления и официальные инструкции публикуются на портале travel.state.gov.
На туристические и медицинские визы не введены новые фиксированные сроки обработки или изменения сроков действия.
Все заявки продолжают проходить тщательную проверку для обеспечения соответствия национальной безопасности и требованиям визового законодательства. Сроки обработки зависят от загруженности и ресурсов каждого консульства или посольства США.
Следить за наличием визовых назначений, которое варьируется по регионам.
Актуальную информацию о сроках ожидания можно найти на сайте Global Visa Wait Times.
Для правил въезда и инструкций обращайтесь к www.cbp.gov/travel
