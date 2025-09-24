18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.09.2025, 19:38

Новые правила въезда в США с 1 октября: что важно знать казахстанцам

Новости Казахстана 0 415

С 1 октября 2025 года все заявители на неиммиграционные визы в США — туристы, студенты и временные работники — будут обязаны платить новый обязательный сбор, получивший название Visa Integrity Fee (Сбор за визовую честность), сообщает Lada.kz со ссылкой на Golf News.

Фото: vizavshengen.com
Фото: vizavshengen.com

Эта инициатива является частью закона «One Big Beautiful Bill», подписанного президентом Дональдом Трампом 4 июля 2025 года, и направлена на усиление безопасности границ и сокращение случаев незаконного пребывания.

Размер сбора и ежегодная индексация

Начальная сумма нового сбора составляет 250 долларов США, но она может быть увеличена по усмотрению Министра внутренней безопасности США.
С 2026 года сумма будет ежегодно корректироваться с учётом индекса потребительских цен, чтобы учитывать инфляцию.

Кого затронет новый сбор?

Все заявители на неиммиграционные визы, включая туристические, студенческие и рабочие категории, обязаны уплатить сбор.

Для граждан стран GCC (включая ОАЭ) и казахстанцев, планирующих поездки в США, это означает, что необходимо учитывать дополнительные расходы при планировании визита. В некоторых случаях сбор может не взиматься в рамках двусторонних соглашений или по определённой категории поездки.

Кроме того, в отдельных случаях могут применяться сборы за взаимность, если иностранное государство взимает аналогичные платежи с граждан США. Актуальные суммы для каждой страны публикуются в таблицах на сайте Госдепартамента США.

Цель Visa Integrity Fee

Сбор направлен на:

  • Поддержку иммиграционного контроля;

  • Снижение числа превышений срока пребывания;

  • Финансирование безопасности границ США.

Реализацией и контролем сбора занимается Департамент внутренней безопасности США. Обновления и официальные инструкции публикуются на портале travel.state.gov.

Влияние на сроки обработки и срок действия виз

На туристические и медицинские визы не введены новые фиксированные сроки обработки или изменения сроков действия.
Все заявки продолжают проходить тщательную проверку для обеспечения соответствия национальной безопасности и требованиям визового законодательства. Сроки обработки зависят от загруженности и ресурсов каждого консульства или посольства США.

Рекомендации для путешественников

  • Следить за наличием визовых назначений, которое варьируется по регионам.

  • Актуальную информацию о сроках ожидания можно найти на сайте Global Visa Wait Times.

  • Для правил въезда и инструкций обращайтесь к www.cbp.gov/travel

0
0
1
