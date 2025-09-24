«Москоммерцбанк» возобновляет переводы в тенге из России в Казахстан: новые условия

Российский «Москоммерцбанк» вновь открывает возможность переводов в тенге, предоставляя как предпринимателям, так и обычным клиентам удобный способ отправки средств в соседнюю страну. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на телеграм-канал «Нацбанка».
Банк предлагает два основных способа перевода средств, каждый со своей комиссией:
Через отделение банка:
Комиссия составляет 1% от суммы перевода, но не менее 2 000 рублей (≈12 880 тенге) и не более 45 000 рублей (≈289 800 тенге).
Через мобильное приложение:
Более выгодный вариант: комиссия 0,7%, причем минимальная сумма комиссии также рассчитывается по той же ставке – 0,7% от перевода.
Таким образом, клиенты получают возможность выбирать между удобством посещения отделения и экономией при онлайн-переводе.
Для осуществления переводов «Москоммерцбанк» сотрудничает с рядом казахстанских банков, что обеспечивает быстрый и безопасный прием средств:
Bank RBK
Bereke Bank
Alatau City Bank
Нурбанк
Наличие партнерских банков упрощает процесс зачисления средств на счета получателей и позволяет минимизировать возможные задержки.
Возобновление переводов в тенге делает «Москоммерцбанк» удобным инструментом для физических лиц и предпринимателей, работающих с Казахстаном. Комиссия через приложение делает онлайн-переводы особенно выгодными, а партнерская сеть в Казахстане обеспечивает надежное и оперативное зачисление средств.
Комментарии0 комментарий(ев)