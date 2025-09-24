«Москоммерцбанк» возобновляет переводы в тенге из России в Казахстан: новые условия

Қазақ тіліне аудару

Российский «Москоммерцбанк» вновь открывает возможность переводов в тенге, предоставляя как предпринимателям, так и обычным клиентам удобный способ отправки средств в соседнюю страну. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на телеграм-канал «Нацбанка».

Фото: pixabay

Как теперь работают переводы

Банк предлагает два основных способа перевода средств, каждый со своей комиссией:

Через отделение банка:

Комиссия составляет 1% от суммы перевода , но не менее 2 000 рублей (≈12 880 тенге) и не более 45 000 рублей (≈289 800 тенге) .

Через мобильное приложение:

Более выгодный вариант: комиссия 0,7%, причем минимальная сумма комиссии также рассчитывается по той же ставке – 0,7% от перевода.

Таким образом, клиенты получают возможность выбирать между удобством посещения отделения и экономией при онлайн-переводе.

Партнерские банки в Казахстане

Для осуществления переводов «Москоммерцбанк» сотрудничает с рядом казахстанских банков, что обеспечивает быстрый и безопасный прием средств:

Bank RBK

Bereke Bank

Alatau City Bank

Нурбанк

Наличие партнерских банков упрощает процесс зачисления средств на счета получателей и позволяет минимизировать возможные задержки.

Итог

Возобновление переводов в тенге делает «Москоммерцбанк» удобным инструментом для физических лиц и предпринимателей, работающих с Казахстаном. Комиссия через приложение делает онлайн-переводы особенно выгодными, а партнерская сеть в Казахстане обеспечивает надежное и оперативное зачисление средств.