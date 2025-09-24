В Германии арестован бывший транспортный прокурор Казахстана

Қазақ тіліне аудару

Бывший главный транспортный прокурор Казахстана, Максат Дуйсенов, был задержан в немецком городе Фюрт по запросу казахстанских правоохранительных органов. Мужчина находился в международном розыске, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: qamqor.gov.kz

Задержание в рамках международного сотрудничества

Как уточнили в Министерстве внутренних дел Казахстана, Дуйсенов был установлен и взят под стражу немецкими властями в рамках сотрудничества по линии Интерпола.

В ведомстве подчеркнули, что МВД продолжает активное взаимодействие с зарубежными коллегами и международными организациями для обеспечения неотвратимости наказания.

Карьера и биография Максата Дуйсенова

По данным источников Tengrinews.kz, Максат Дуйсенов ранее занимал позиции в:

Совете Безопасности Казахстана

Национальном бюро по противодействию коррупции

В 2018 году Дуйсенов был назначен главным транспортным прокурором Казахстана приказом тогдашнего генерального прокурора Кайрата Кожамжарова.

Розыск и расследование

В конце августа 2025 года Максат Дуйсенов был официально объявлен в розыск. Через несколько дней стало известно о начале расследования в отношении Кайрата Кожамжарова.

Ранее в начале 2025 года МВД Казахстана заявляло о планах активизировать сотрудничество с Интерполом и другими международными структурами уголовной полиции.