Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Пляжи и базы
отдыха Актау
24.09.2025, 06:28

«Кайрат» сделал заяление о количестве проданных билетов на игру с мадридским «Реалом»

Новости Казахстана 0 786

Футбольный клуб «Кайрат» из Алматы официально сообщил о том, что все билеты на предстоящий матч Лиги чемпионов УЕФА против мадридского «Реала» были распроданы. Сообщение поступило из пресс-службы клуба и подтверждено официальными источниками, передает Lada.kz. 

Фото: championat.com
Фото: championat.com

Детали предстоящей встречи

Матч между «Кайратом» и «Реалом Мадрид» состоится 30 сентября 2025 года на Центральном стадионе города Алматы. Начало игры запланировано на 21:45 по местному времени.

Футболисты алматинской команды активно готовятся к этому значимому поединку, который станет частью группового этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Рекомендации для болельщиков

Пресс-служба клуба призвала всех зрителей приходить на стадион заранее. Вход на территорию будет открыт с 18:45 — за три часа до начала матча. Такой подход позволит спокойно пройти контроль безопасности и избежать скопления очередей на входе.

Попасть на стадион можно будет с трёх сторон:

  • со стороны проспекта Абая,

  • с улицы Сатпаева,

  • с улицы Байтурсынова.

Популярность и ажиотаж вокруг игры

Распро́дажа всех билетов свидетельствует о высокой популярности события. Матч с «Реалом Мадрид» вызвал огромный интерес среди футбольных болельщиков Алматы и всей страны, что делает его одним из самых ожидаемых спортивных событий сезона.

Клуб отмечает, что атмосфера на стадионе обещает быть невероятной, а поддержка зрителей станет важным фактором для команды в поединке с европейским гигантом.

