Зеленский рассматривает Казахстан как площадку для переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на территории Казахстана. Об этом украинский лидер сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Акорда

Другие варианты площадок для встречи

Ранее Киев предлагал ряд стран для возможной встречи с российской стороной. Среди них были:

Турция

Саудовская Аравия

Катар

Нейтральные европейские страны, включая Австрию и Швейцарию

«Если хотите, то, например, в Казахстане», — отметил Зеленский, открыто озвучив новую возможность для переговоров.

Встреча с президентом Казахстана на полях ООН

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Зеленским в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Казахстанский лидер подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий для урегулирования конфликта на Украине.

Зеленский, в свою очередь, рассказал, что стороны также обсудили:

торгово-экономическое сотрудничество

интерес казахстанского бизнеса к участию в восстановлении Украины

Казахстан готов выступить посредником

Ранее в Казахстане заявляли о готовности выступить посредником между Москвой и Киевом, предоставив безопасную и нейтральную площадку для переговоров между сторонами конфликта.