Зеленский рассматривает Казахстан как площадку для переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на территории Казахстана. Об этом украинский лидер сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Ранее Киев предлагал ряд стран для возможной встречи с российской стороной. Среди них были:
Турция
Саудовская Аравия
Катар
Нейтральные европейские страны, включая Австрию и Швейцарию
«Если хотите, то, например, в Казахстане», — отметил Зеленский, открыто озвучив новую возможность для переговоров.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Зеленским в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Казахстанский лидер подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий для урегулирования конфликта на Украине.
Зеленский, в свою очередь, рассказал, что стороны также обсудили:
торгово-экономическое сотрудничество
интерес казахстанского бизнеса к участию в восстановлении Украины
Ранее в Казахстане заявляли о готовности выступить посредником между Москвой и Киевом, предоставив безопасную и нейтральную площадку для переговоров между сторонами конфликта.
