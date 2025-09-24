18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
542.8
637.84
6.49
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.09.2025, 06:44

Зеленский рассматривает Казахстан как площадку для переговоров с Путиным

Новости Казахстана 0 728

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на территории Казахстана. Об этом украинский лидер сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Другие варианты площадок для встречи

Ранее Киев предлагал ряд стран для возможной встречи с российской стороной. Среди них были:

  • Турция

  • Саудовская Аравия

  • Катар

  • Нейтральные европейские страны, включая Австрию и Швейцарию

«Если хотите, то, например, в Казахстане», — отметил Зеленский, открыто озвучив новую возможность для переговоров.

Встреча с президентом Казахстана на полях ООН

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Зеленским в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Казахстанский лидер подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий для урегулирования конфликта на Украине.

Зеленский, в свою очередь, рассказал, что стороны также обсудили:

  • торгово-экономическое сотрудничество

  • интерес казахстанского бизнеса к участию в восстановлении Украины

Казахстан готов выступить посредником

Ранее в Казахстане заявляли о готовности выступить посредником между Москвой и Киевом, предоставив безопасную и нейтральную площадку для переговоров между сторонами конфликта.

6
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?