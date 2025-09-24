Ни слова правды: Россия раскрыла фальшивку с высказываниями Марии Захаровой о Токаеве (видео)

Қазақ тіліне аудару

Министерство иностранных дел России официально заявило , что видеоролик с критическими высказываниями якобы от официального представителя ведомства о президенте Казахстана Касым-Жомарте Токаеве является фейком, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: freepik

В российском МИД отметили, что в казахстанских онлайн-сообществах распространяется дипфейк, созданный с использованием кадров интервью Марии Захаровой. На оригинальное видео наложена нейросетевая мимика и синтезированная аудиодорожка, имитирующая голос официального представителя ведомства.

Цель фейкового видео

В заявлении подчеркивается, что ролик был сделан с целью вызвать напряженность между Россией и Казахстаном. В МИД отметили:

Это «грубая и циничная фальшивка».

Видео намеренно распространяется в казахстанском цифровом пространстве для создания эмоциональной реакции аудитории.

«Ни одного слова из этого фейка не является правдой».

Использование старого интервью

Для создания дипфейка использовались кадры интервью Марии Захаровой одному из изданий в июне 2025 года. В МИД России подчеркнули, что подобные вбросы происходят не впервые, и ведомство связывает их с действиями украинских спецслужб.

Поддельные видео о Токаеве в сети

Ранее в социальных сетях появилось видео, где якобы президент Токаев рассказывает о запуске новой инвестиционной платформы. Эксперты выяснили, что ролик является фейковым.

До этого также распространялось видео с участием Токаева, созданное нейросетью. В нем утверждалось, что новая платформа была разработана совместно с Илоном Маском и позволяла казахстанцам зарабатывать от 5 тыс. долларов.