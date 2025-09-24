Ни слова правды: Россия раскрыла фальшивку с высказываниями Марии Захаровой о Токаеве (видео)

Министерство иностранных дел России официально заявило, что видеоролик с критическими высказываниями якобы от официального представителя ведомства о президенте Казахстана Касым-Жомарте Токаеве является фейком, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
В российском МИД отметили, что в казахстанских онлайн-сообществах распространяется дипфейк, созданный с использованием кадров интервью Марии Захаровой. На оригинальное видео наложена нейросетевая мимика и синтезированная аудиодорожка, имитирующая голос официального представителя ведомства.
В заявлении подчеркивается, что ролик был сделан с целью вызвать напряженность между Россией и Казахстаном. В МИД отметили:
Это «грубая и циничная фальшивка».
Видео намеренно распространяется в казахстанском цифровом пространстве для создания эмоциональной реакции аудитории.
«Ни одного слова из этого фейка не является правдой».
Для создания дипфейка использовались кадры интервью Марии Захаровой одному из изданий в июне 2025 года. В МИД России подчеркнули, что подобные вбросы происходят не впервые, и ведомство связывает их с действиями украинских спецслужб.
Ранее в социальных сетях появилось видео, где якобы президент Токаев рассказывает о запуске новой инвестиционной платформы. Эксперты выяснили, что ролик является фейковым.
До этого также распространялось видео с участием Токаева, созданное нейросетью. В нем утверждалось, что новая платформа была разработана совместно с Илоном Маском и позволяла казахстанцам зарабатывать от 5 тыс. долларов.
