Казахстан ужесточает правила установки ГБО: что изменится для водителей

В Казахстане планируется усилить контроль за установкой газобаллонного оборудования (ГБО) на автомобили. Об этом свидетельствуют сообщения министерств и экспертные комментарии, опубликованные в СМИ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.
Экс-советник министра энергетики Казахстана в своём Telegram-канале заявил о необходимости полного запрета перевода автомобилей на газ. По его мнению, газовые установки принципиально опаснее бензиновых и могут представлять угрозу безопасности.
Министерство транспорта подчеркнуло, что ежегодный технический осмотр по-прежнему обязателен:
Для легковых автомобилей категории М1 старше 7 лет.
Для всех грузовых транспортных средств.
При этом проверяется:
Целостность баллонов.
Отсутствие утечек газа по магистрали.
Надёжность всех соединений.
Таким образом, текущие процедуры техосмотра сохраняются и остаются важной мерой контроля безопасности.
Министерство энергетики сообщает о работе над усилением требований к экологическим и техническим нормам для установки и эксплуатации ГБО.
Рассматривается введение обязательной сертификации оборудования.
Планируется сертификация сервисных центров, занимающихся установкой ГБО.
Это позволит минимизировать риск аварий и повысить качество обслуживания автомобилей на газу.
Пресс-служба Минэнерго отметила, что контроль за установкой ГБО будет расширен:
Усиление надзора за частными сервисами и мастерскими без лицензий.
Предотвращение установки некачественного оборудования.
Снижение вероятности аварий и взрывов.
Таким образом, новые меры направлены на повышение безопасности газомоторного транспорта.
Министерство подчеркнуло, что газ является более экологичным топливом по сравнению с бензином и дизелем. Однако при нарушении технических норм эксплуатации возможны риски для безопасности.
Дальнейшее развитие рынка газомоторного топлива будет сопровождаться жёстким контролем качества оборудования.
Будет усилен контроль за установкой и соблюдением экологических стандартов.
