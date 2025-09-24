18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.09.2025, 09:39

Казахстан ужесточает правила установки ГБО: что изменится для водителей

Новости Казахстана 0 744

В Казахстане планируется усилить контроль за установкой газобаллонного оборудования (ГБО) на автомобили. Об этом свидетельствуют сообщения министерств и экспертные комментарии, опубликованные в СМИ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Эксперт призывает к запрету перевода авто на газ

Экс-советник министра энергетики Казахстана в своём Telegram-канале заявил о необходимости полного запрета перевода автомобилей на газ. По его мнению, газовые установки принципиально опаснее бензиновых и могут представлять угрозу безопасности.

Техосмотр остаётся обязательным

Министерство транспорта подчеркнуло, что ежегодный технический осмотр по-прежнему обязателен:

  • Для легковых автомобилей категории М1 старше 7 лет.

  • Для всех грузовых транспортных средств.

При этом проверяется:

  • Целостность баллонов.

  • Отсутствие утечек газа по магистрали.

  • Надёжность всех соединений.

Таким образом, текущие процедуры техосмотра сохраняются и остаются важной мерой контроля безопасности.

Вопрос ужесточения правил находится в разработке

Министерство энергетики сообщает о работе над усилением требований к экологическим и техническим нормам для установки и эксплуатации ГБО.

  • Рассматривается введение обязательной сертификации оборудования.

  • Планируется сертификация сервисных центров, занимающихся установкой ГБО.

Это позволит минимизировать риск аварий и повысить качество обслуживания автомобилей на газу.

Планируется усиление контроля за сервисами

Пресс-служба Минэнерго отметила, что контроль за установкой ГБО будет расширен:

  • Усиление надзора за частными сервисами и мастерскими без лицензий.

  • Предотвращение установки некачественного оборудования.

  • Снижение вероятности аварий и взрывов.

Таким образом, новые меры направлены на повышение безопасности газомоторного транспорта.

ГБО остаётся экологичным, но требует соблюдения норм

Министерство подчеркнуло, что газ является более экологичным топливом по сравнению с бензином и дизелем. Однако при нарушении технических норм эксплуатации возможны риски для безопасности.

  • Дальнейшее развитие рынка газомоторного топлива будет сопровождаться жёстким контролем качества оборудования.

  • Будет усилен контроль за установкой и соблюдением экологических стандартов.

