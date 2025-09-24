18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.09.2025, 10:16

Рост тарифов на ОСИ в Казахстане: кто оплатит новые счета

Новости Казахстана

В Казахстане жильцы многоэтажек начинают опасаться роста расходов на содержание жилья. Связано это с новыми правилами начисления тарифов для объединений собственников имущества (ОСИ) и управляющих компаний, которые теперь будут автоматически увеличиваться каждый год, сообщает Lada.kz со ссылкой на "31 канал".

Фото: behance.net
Фото: behance.net

Автоматический рост тарифов

Ранее минимальный тариф для ОСИ и управляющих компаний утверждали депутаты местных маслихатов. Новые изменения предусматривают, что тариф будет повышаться ежегодно в соответствии с увеличением месячного расчётного показателя (МРП).

По мнению экспертов, такой подход способен сделать систему обслуживания жилого фонда более стабильной и предсказуемой, однако вызывает опасения среди населения о росте расходов.

Юридический аспект: рост числа исков

Юристы предупреждают, что автоматическое повышение тарифов может привести к увеличению числа судебных разбирательств. Жильцы, стремясь защитить свои интересы, будут внимательнее следить за деятельностью ОСИ и управляющих компаний.

Адвокат Илья Махлов отмечает:

"Чем дороже содержание домов, тем активнее жильцы требуют прозрачности. Больше исков, больше обжалований действий, но зато и больше контроля за деятельностью ОСИ. Зачастую работа не выполняется, а деньги уходят в неизвестном направлении."

Экспертное мнение: плюсы для состояния домов

Специалисты в сфере ЖКХ считают, что повышение тарифов имеет положительный эффект: достаточное финансирование позволит поддерживать дома в хорошем состоянии.

В Караганде, где тарифы традиционно одни из самых низких в стране, жители отмечают: именно наличие адекватного тарифа даёт возможность приводить старые многоэтажки в надлежащий вид.

Социальная поддержка для жителей

Не все граждане разделяют оптимизм экспертов. Многие не воспринимают крышу, подвалы и подъезды как часть своей собственности, и для них рост расходов на коммунальные услуги может стать серьёзной нагрузкой.

В таких случаях предусмотрены меры социальной поддержки, включая адресную помощь и жилищные субсидии, чтобы смягчить финансовую нагрузку на малообеспеченные семьи.

