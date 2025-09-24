Рост тарифов на ОСИ в Казахстане: кто оплатит новые счета

В Казахстане жильцы многоэтажек начинают опасаться роста расходов на содержание жилья. Связано это с новыми правилами начисления тарифов для объединений собственников имущества (ОСИ) и управляющих компаний, которые теперь будут автоматически увеличиваться каждый год, сообщает Lada.kz со ссылкой на "31 канал".
Ранее минимальный тариф для ОСИ и управляющих компаний утверждали депутаты местных маслихатов. Новые изменения предусматривают, что тариф будет повышаться ежегодно в соответствии с увеличением месячного расчётного показателя (МРП).
По мнению экспертов, такой подход способен сделать систему обслуживания жилого фонда более стабильной и предсказуемой, однако вызывает опасения среди населения о росте расходов.
Юристы предупреждают, что автоматическое повышение тарифов может привести к увеличению числа судебных разбирательств. Жильцы, стремясь защитить свои интересы, будут внимательнее следить за деятельностью ОСИ и управляющих компаний.
Адвокат Илья Махлов отмечает:
"Чем дороже содержание домов, тем активнее жильцы требуют прозрачности. Больше исков, больше обжалований действий, но зато и больше контроля за деятельностью ОСИ. Зачастую работа не выполняется, а деньги уходят в неизвестном направлении."
Специалисты в сфере ЖКХ считают, что повышение тарифов имеет положительный эффект: достаточное финансирование позволит поддерживать дома в хорошем состоянии.
В Караганде, где тарифы традиционно одни из самых низких в стране, жители отмечают: именно наличие адекватного тарифа даёт возможность приводить старые многоэтажки в надлежащий вид.
Не все граждане разделяют оптимизм экспертов. Многие не воспринимают крышу, подвалы и подъезды как часть своей собственности, и для них рост расходов на коммунальные услуги может стать серьёзной нагрузкой.
В таких случаях предусмотрены меры социальной поддержки, включая адресную помощь и жилищные субсидии, чтобы смягчить финансовую нагрузку на малообеспеченные семьи.
