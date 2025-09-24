Казахстанские призывники смогут сами выбирать воинскую часть для службы в армии

Қазақ тіліне аудару

Фото: Министерство обороны РК

Новый портал MyArmy.kz: «единая цифровая площадка для армии»

Минобороны запустило интернет-портал MyArmy.kz, который призван объединить все сервисы взаимодействия граждан с армией в одном месте. По информации ведомства, через портал теперь можно:

Подавать заявки на срочную или контрактную службу;

Ознакомиться с часто задаваемыми вопросами;

Получать актуальные новости и информационные материалы;

Использовать формы обратной связи с военными органами.

Цель создания портала — упростить процедуры и повысить прозрачность работы призывных комиссий. Теперь регистрация и оформление документов полностью переносятся в онлайн, что снижает бюрократическую нагрузку и минимизирует человеческий фактор.

Свобода выбора воинской части

Одним из ключевых новшеств является возможность самостоятельного выбора воинской части. Призывники смогут ориентироваться на:

Ранее полученную специальность;

Перспективы применения военных навыков в гражданской сфере после службы.

Кандидат изучает условия прохождения срочной службы и подает заявку через форму на сайте.

Три стадии обработки заявки

Процесс рассмотрения заявок проходит в три этапа:

Создана — заявка принята местным военным комиссариатом, проводятся проверочные мероприятия. В обработке — проверочные мероприятия завершены; кандидату необходимо прибыть в военкомат по месту жительства для прохождения медицинской комиссии. Одобрена/Отклонена — после медицинской комиссии и оценки личностных качеств всех кандидатов заявка либо одобряется, либо отклоняется.

Таким образом, весь процесс становится более прозрачным и удобным для граждан.

Тестовый запуск проекта

На текущий момент сервис проходит апробацию в войсковой части 78460 в Алматинской области. После завершения тестирования планируется его масштабное внедрение по всей стране.