Казахстанские призывники смогут сами выбирать воинскую часть для службы в армии

Министерство обороны Казахстана представило новый цифровой сервис, позволяющий призывникам самостоятельно выбирать воинскую часть для прохождения срочной службы, сообщает Lada.kz.
Минобороны запустило интернет-портал MyArmy.kz, который призван объединить все сервисы взаимодействия граждан с армией в одном месте. По информации ведомства, через портал теперь можно:
Подавать заявки на срочную или контрактную службу;
Ознакомиться с часто задаваемыми вопросами;
Получать актуальные новости и информационные материалы;
Использовать формы обратной связи с военными органами.
Цель создания портала — упростить процедуры и повысить прозрачность работы призывных комиссий. Теперь регистрация и оформление документов полностью переносятся в онлайн, что снижает бюрократическую нагрузку и минимизирует человеческий фактор.
Одним из ключевых новшеств является возможность самостоятельного выбора воинской части. Призывники смогут ориентироваться на:
Ранее полученную специальность;
Перспективы применения военных навыков в гражданской сфере после службы.
Кандидат изучает условия прохождения срочной службы и подает заявку через форму на сайте.
Процесс рассмотрения заявок проходит в три этапа:
Создана — заявка принята местным военным комиссариатом, проводятся проверочные мероприятия.
В обработке — проверочные мероприятия завершены; кандидату необходимо прибыть в военкомат по месту жительства для прохождения медицинской комиссии.
Одобрена/Отклонена — после медицинской комиссии и оценки личностных качеств всех кандидатов заявка либо одобряется, либо отклоняется.
Таким образом, весь процесс становится более прозрачным и удобным для граждан.
На текущий момент сервис проходит апробацию в войсковой части 78460 в Алматинской области. После завершения тестирования планируется его масштабное внедрение по всей стране.
