Что изменится с 1 октября в Казахстане: новые законы, важные даты, прямые рейсы и мировые звёзды

С началом октября казахстанцев ждёт ряд значимых событий, от длинных выходных до культурных мероприятий и технологических новинок - все главные изменения и события, которые стоит отметить этой осенью, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: freepik

Длинные выходные и праздники октября

В субботу, 25 октября, Казахстан отметит День Республики. Поскольку официальный выходной переносится на понедельник, 27 октября, гражданам предоставится длинный уикенд с 25 по 27 октября.

По всей стране пройдут концерты, спортивные мероприятия, шествия и другие праздничные активности.

Кроме того, в октябре казахстанцы отпразднуют:

День учителя

День работников высшего образования

Профессиональные праздники профсоюзов и отраслевые мероприятия

Столица примет форум Digital Bridge 2025

С 2 по 4 октября в Астане пройдёт крупнейший международный форум Digital Bridge 2025, объединяющий мировых лидеров в сфере технологий, искусственного интеллекта, науки и бизнеса.

Форум проводится уже шесть лет и считается главным ИТ-событием региона

Более 67 тысяч участников из 100 стран посетили мероприятие в прошлые годы

Подробности о программе форума доступны на официальном сайте мероприятия

Визит Павла Дурова и открытие Центра AI

Основатель и СЕО Telegram, Павел Дуров, приедет в Казахстан для открытия Международного центра искусственного интеллекта alem.ai 2 октября в рамках Digital Bridge.

На церемонии будут присутствовать:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Государственный министр ОАЭ по вопросам ИИ Омар Султан Аль-Олама

Профессор Стэнфорда Илья Стребулаев и другие эксперты

Налог на имущество: крайний срок 1 октября

С 1 октября истекает срок уплаты налога на имущество для физических лиц. Основные моменты:

Сумма налога рассчитывается по данным о стоимости объектов, предоставленных Государственной корпорацией «Правительство для граждан», с учётом срока владения

Опоздавшие с оплатой становятся должниками с 2 октября

При задолженности свыше 1 МРП через 30 рабочих дней может быть вынесен приказ о принудительном взыскании с возможным арестом счетов и ограничением выезда за границу

Способы оплаты налога: мобильные приложения e-Salyq Azamat, банки второго уровня, портал eGov.kz, банкоматы и платежные терминалы

Египет ужесточает правила для туристов младше 21 года

С 1 октября казахстанцы до 21 года, путешествующие в Шарм-эш-Шейх, должны находиться только в сопровождении родителей или ближайших родственников.

При поездке с другими родственниками (бабушкой, сестрой) требуется нотариальная доверенность , допустима на русском языке

Также необходимо иметь свидетельство о рождении и паспорт

Новый прямой рейс Актау – Шарджа

Первый рейс запланирован на 29 октября, обслуживать маршрут будет SCAT на Boeing 737.

Частота полётов: два рейса в неделю

Предусмотрены удобные стыковки для жителей шести городов Казахстана

Спортивные события: Лига Чемпионов и не только

Алматинский «Кайрат» сыграет второй домашний матч Лиги Чемпионов против кипрского «Пафоса»:

Дата: 21 октября

Время начала: 21:45

Напомним, что первая домашняя игра «Кайрата» против «Реала Мадрид» прошла 30 сентября.

Концерты и культурные события

Андреа Бочелли даст концерт в Almaty Arena 28 октября, билеты от 45 тысяч тенге

SABATON выступит в Дворце спорта Алма-Аты 10 октября, билеты от 25 тысяч тенге

Технологические новинки

Новый iPad Pro M5

Анонс ориентировочно на середину октября

Оснащение: современный чип М5 , высокая производительность

Хранение данных до 2 Тб

Два размера: 11 и 13 дюймов

Дизайн почти без изменений

Релиз Battlefield 6

Дата выхода: 10 октября

События игры разворачиваются в 2027 году, с новыми кинестетическими боями и дополнительными функциями

Локации: от Египта до Нью-Йорка

Новинки кино и сериалы

Премьера «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Конец октября

История переносит зрителей в 1960-е, где подростки сталкиваются с таинственными исчезновениями детей

Режиссёр: Энди Мускетти, известный по экранизациям 2017 и 2019 годов

Киберспорт: чемпионат мира по League of Legends