24.09.2025, 11:48

Что изменится с 1 октября в Казахстане: новые законы, важные даты, прямые рейсы и мировые звёзды

Новости Казахстана 0 750

С началом октября казахстанцев ждёт ряд значимых событий, от длинных выходных до культурных мероприятий и технологических новинок - все главные изменения и события, которые стоит отметить этой осенью, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Длинные выходные и праздники октября

В субботу, 25 октября, Казахстан отметит День Республики. Поскольку официальный выходной переносится на понедельник, 27 октября, гражданам предоставится длинный уикенд с 25 по 27 октября.

По всей стране пройдут концерты, спортивные мероприятия, шествия и другие праздничные активности.

Кроме того, в октябре казахстанцы отпразднуют:

  • День учителя

  • День работников высшего образования

  • Профессиональные праздники профсоюзов и отраслевые мероприятия

Столица примет форум Digital Bridge 2025

С 2 по 4 октября в Астане пройдёт крупнейший международный форум Digital Bridge 2025, объединяющий мировых лидеров в сфере технологий, искусственного интеллекта, науки и бизнеса.

  • Форум проводится уже шесть лет и считается главным ИТ-событием региона

  • Более 67 тысяч участников из 100 стран посетили мероприятие в прошлые годы

  • Подробности о программе форума доступны на официальном сайте мероприятия

Визит Павла Дурова и открытие Центра AI

Основатель и СЕО Telegram, Павел Дуров, приедет в Казахстан для открытия Международного центра искусственного интеллекта alem.ai 2 октября в рамках Digital Bridge.

На церемонии будут присутствовать:

  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

  • Государственный министр ОАЭ по вопросам ИИ Омар Султан Аль-Олама

  • Профессор Стэнфорда Илья Стребулаев и другие эксперты

Налог на имущество: крайний срок 1 октября

С 1 октября истекает срок уплаты налога на имущество для физических лиц. Основные моменты:

  • Сумма налога рассчитывается по данным о стоимости объектов, предоставленных Государственной корпорацией «Правительство для граждан», с учётом срока владения

  • Опоздавшие с оплатой становятся должниками с 2 октября

  • При задолженности свыше 1 МРП через 30 рабочих дней может быть вынесен приказ о принудительном взыскании с возможным арестом счетов и ограничением выезда за границу

Способы оплаты налога: мобильные приложения e-Salyq Azamat, банки второго уровня, портал eGov.kz, банкоматы и платежные терминалы

Египет ужесточает правила для туристов младше 21 года

С 1 октября казахстанцы до 21 года, путешествующие в Шарм-эш-Шейх, должны находиться только в сопровождении родителей или ближайших родственников.

  • При поездке с другими родственниками (бабушкой, сестрой) требуется нотариальная доверенность, допустима на русском языке

  • Также необходимо иметь свидетельство о рождении и паспорт

Новый прямой рейс Актау – Шарджа

Первый рейс запланирован на 29 октября, обслуживать маршрут будет SCAT на Boeing 737.

  • Частота полётов: два рейса в неделю

  • Предусмотрены удобные стыковки для жителей шести городов Казахстана

Спортивные события: Лига Чемпионов и не только

Алматинский «Кайрат» сыграет второй домашний матч Лиги Чемпионов против кипрского «Пафоса»:

  • Дата: 21 октября

  • Время начала: 21:45

Напомним, что первая домашняя игра «Кайрата» против «Реала Мадрид» прошла 30 сентября.

Концерты и культурные события

  • Андреа Бочелли даст концерт в Almaty Arena 28 октября, билеты от 45 тысяч тенге

  • SABATON выступит в Дворце спорта Алма-Аты 10 октября, билеты от 25 тысяч тенге

Технологические новинки

Новый iPad Pro M5

  • Анонс ориентировочно на середину октября

  • Оснащение: современный чип М5, высокая производительность

  • Хранение данных до 2 Тб

  • Два размера: 11 и 13 дюймов

  • Дизайн почти без изменений

Релиз Battlefield 6

  • Дата выхода: 10 октября

  • События игры разворачиваются в 2027 году, с новыми кинестетическими боями и дополнительными функциями

  • Локации: от Египта до Нью-Йорка

Новинки кино и сериалы

Премьера «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

  • Конец октября

  • История переносит зрителей в 1960-е, где подростки сталкиваются с таинственными исчезновениями детей

  • Режиссёр: Энди Мускетти, известный по экранизациям 2017 и 2019 годов

Киберспорт: чемпионат мира по League of Legends

  • Место проведения: Китай, арены Beijing Smart Esports Center, Mercedes-Benz Arena Шанхай, Lake Sports Park Чэнду

  • Сроки: 14 октября – 9 ноября

  • Участие: 17 команд со всего мира

  • Турнир: предварительная стадия → плей-офф.

