Что изменится с 1 октября в Казахстане: новые законы, важные даты, прямые рейсы и мировые звёзды

С началом октября казахстанцев ждёт ряд значимых событий, от длинных выходных до культурных мероприятий и технологических новинок - все главные изменения и события, которые стоит отметить этой осенью, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
В субботу, 25 октября, Казахстан отметит День Республики. Поскольку официальный выходной переносится на понедельник, 27 октября, гражданам предоставится длинный уикенд с 25 по 27 октября.
По всей стране пройдут концерты, спортивные мероприятия, шествия и другие праздничные активности.
Кроме того, в октябре казахстанцы отпразднуют:
День учителя
День работников высшего образования
Профессиональные праздники профсоюзов и отраслевые мероприятия
С 2 по 4 октября в Астане пройдёт крупнейший международный форум Digital Bridge 2025, объединяющий мировых лидеров в сфере технологий, искусственного интеллекта, науки и бизнеса.
Форум проводится уже шесть лет и считается главным ИТ-событием региона
Более 67 тысяч участников из 100 стран посетили мероприятие в прошлые годы
Подробности о программе форума доступны на официальном сайте мероприятия
Основатель и СЕО Telegram, Павел Дуров, приедет в Казахстан для открытия Международного центра искусственного интеллекта alem.ai 2 октября в рамках Digital Bridge.
На церемонии будут присутствовать:
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Государственный министр ОАЭ по вопросам ИИ Омар Султан Аль-Олама
Профессор Стэнфорда Илья Стребулаев и другие эксперты
С 1 октября истекает срок уплаты налога на имущество для физических лиц. Основные моменты:
Сумма налога рассчитывается по данным о стоимости объектов, предоставленных Государственной корпорацией «Правительство для граждан», с учётом срока владения
Опоздавшие с оплатой становятся должниками с 2 октября
При задолженности свыше 1 МРП через 30 рабочих дней может быть вынесен приказ о принудительном взыскании с возможным арестом счетов и ограничением выезда за границу
Способы оплаты налога: мобильные приложения e-Salyq Azamat, банки второго уровня, портал eGov.kz, банкоматы и платежные терминалы
С 1 октября казахстанцы до 21 года, путешествующие в Шарм-эш-Шейх, должны находиться только в сопровождении родителей или ближайших родственников.
При поездке с другими родственниками (бабушкой, сестрой) требуется нотариальная доверенность, допустима на русском языке
Также необходимо иметь свидетельство о рождении и паспорт
Первый рейс запланирован на 29 октября, обслуживать маршрут будет SCAT на Boeing 737.
Частота полётов: два рейса в неделю
Предусмотрены удобные стыковки для жителей шести городов Казахстана
Алматинский «Кайрат» сыграет второй домашний матч Лиги Чемпионов против кипрского «Пафоса»:
Дата: 21 октября
Время начала: 21:45
Напомним, что первая домашняя игра «Кайрата» против «Реала Мадрид» прошла 30 сентября.
Андреа Бочелли даст концерт в Almaty Arena 28 октября, билеты от 45 тысяч тенге
SABATON выступит в Дворце спорта Алма-Аты 10 октября, билеты от 25 тысяч тенге
Анонс ориентировочно на середину октября
Оснащение: современный чип М5, высокая производительность
Хранение данных до 2 Тб
Два размера: 11 и 13 дюймов
Дизайн почти без изменений
Дата выхода: 10 октября
События игры разворачиваются в 2027 году, с новыми кинестетическими боями и дополнительными функциями
Локации: от Египта до Нью-Йорка
Конец октября
История переносит зрителей в 1960-е, где подростки сталкиваются с таинственными исчезновениями детей
Режиссёр: Энди Мускетти, известный по экранизациям 2017 и 2019 годов
Место проведения: Китай, арены Beijing Smart Esports Center, Mercedes-Benz Arena Шанхай, Lake Sports Park Чэнду
Сроки: 14 октября – 9 ноября
Участие: 17 команд со всего мира
Турнир: предварительная стадия → плей-офф.
