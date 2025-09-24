18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.09.2025, 12:02

Упрощённый налоговый режим в Казахстане: названы сферы бизнеса

Новости Казахстана 0 966

С 1 января 2026 года в Казахстане начнёт действовать обновлённый Налоговый кодекс. Одной из главных тем обсуждений стало применение специального режима по упрощённой декларации для предпринимателей. Вице-премьер, министр национальной экономики Серик Жумангарин разъяснил, какие направления сохранят доступ к «упрощёнке», а какие будут исключены, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: investopedia.com
Фото: investopedia.com

Бизнес, который сможет работать по «упрощёнке»

По словам Жумангарина, в разрешительном списке останется значительная часть малого и среднего бизнеса. В частности:

  • Розничная торговля — за исключением крупных торговых объектов;

  • Сельское и лесное хозяйство, аквакультура;

  • Креативная индустрия, культура и спорт;

  • Транспорт, техобслуживание, складирование и почтовые услуги — в зависимости от масштаба бизнеса;

  • Аренда недвижимости и транспорта — также с градацией по размеру бизнеса;

  • Бытовые услуги;

  • Частные медицинские кабинеты и социальные услуги;

  • Строительные работы — отдельные виды;

  • Сфера проживания и туризма: кемпинги, гостиницы;

  • Общественное питание — рестораны и предприятия общепита;

  • Парикмахерские и салоны красоты;

  • Рынки и магазины у дома — их изменения не коснутся;

  • Дошкольное образование.

Министр отметил, что предприниматели, работающие с крупными компаниями, будут обязаны перейти на общий налоговый режим.

Сколько предпринимателей попадут в список

По оценкам правительства, в разрешённых видах деятельности сегодня работают около 1,33 млн субъектов бизнеса, что соответствует примерно 318 кодам ОКЭД. Жумангарин подчеркнул, что окончательное решение будет приниматься совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и профильными ассоциациями.

Виды бизнеса, лишённые права на «упрощёнку»

В отдельный, запретительный список попали сферы, которые не смогут применять упрощённый налоговый режим:

  • Обрабатывающая промышленность;

  • Оптовая торговля;

  • Крупная розничная торговля — объекты более 2 тыс. кв. метров;

  • Недропользование;

  • Финансовый сектор;

  • Научные исследования;

  • Транспорт и складирование (отдельные виды);

  • ИТ, телекоммуникации и радио;

  • Определённые строительные услуги;

  • Субъекты естественных монополий;

  • Аренда и лизинг;

  • Государственное управление;

  • Среднее и высшее образование (школы, вузы);

  • Услуги для бизнеса;

  • Некомерческие организации;

  • Медицинские учреждения;

  • Рыболовство;

  • Игорный бизнес.

Соотношение бизнеса в списках

По словам Жумангарина, в «запрете» оказалось около 790 видов деятельности, что затрагивает чуть более 500 тыс. предпринимателей. Несмотря на то, что перечень направлений шире, фактическая доля составляет порядка 30–40% субъектов бизнеса.

