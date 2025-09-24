Упрощённый налоговый режим в Казахстане: названы сферы бизнеса

Қазақ тіліне аудару

С 1 января 2026 года в Казахстане начнёт действовать обновлённый Налоговый кодекс. Одной из главных тем обсуждений стало применение специального режима по упрощённой декларации для предпринимателей. Вице-премьер, министр национальной экономики Серик Жумангарин разъяснил, какие направления сохранят доступ к «упрощёнке», а какие будут исключены, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: investopedia.com

Бизнес, который сможет работать по «упрощёнке»

По словам Жумангарина, в разрешительном списке останется значительная часть малого и среднего бизнеса. В частности:

Розничная торговля — за исключением крупных торговых объектов;

Сельское и лесное хозяйство, аквакультура ;

Креативная индустрия, культура и спорт ;

Транспорт, техобслуживание, складирование и почтовые услуги — в зависимости от масштаба бизнеса;

Аренда недвижимости и транспорта — также с градацией по размеру бизнеса;

Бытовые услуги ;

Частные медицинские кабинеты и социальные услуги ;

Строительные работы — отдельные виды;

Сфера проживания и туризма : кемпинги, гостиницы;

Общественное питание — рестораны и предприятия общепита;

Парикмахерские и салоны красоты ;

Рынки и магазины у дома — их изменения не коснутся;

Дошкольное образование.

Министр отметил, что предприниматели, работающие с крупными компаниями, будут обязаны перейти на общий налоговый режим.

Сколько предпринимателей попадут в список

По оценкам правительства, в разрешённых видах деятельности сегодня работают около 1,33 млн субъектов бизнеса, что соответствует примерно 318 кодам ОКЭД. Жумангарин подчеркнул, что окончательное решение будет приниматься совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и профильными ассоциациями.

Виды бизнеса, лишённые права на «упрощёнку»

В отдельный, запретительный список попали сферы, которые не смогут применять упрощённый налоговый режим:

Обрабатывающая промышленность ;

Оптовая торговля ;

Крупная розничная торговля — объекты более 2 тыс. кв. метров;

Недропользование ;

Финансовый сектор ;

Научные исследования ;

Транспорт и складирование (отдельные виды);

ИТ, телекоммуникации и радио ;

Определённые строительные услуги ;

Субъекты естественных монополий ;

Аренда и лизинг ;

Государственное управление ;

Среднее и высшее образование (школы, вузы) ;

Услуги для бизнеса ;

Некомерческие организации ;

Медицинские учреждения ;

Рыболовство ;

Игорный бизнес.

Соотношение бизнеса в списках

По словам Жумангарина, в «запрете» оказалось около 790 видов деятельности, что затрагивает чуть более 500 тыс. предпринимателей. Несмотря на то, что перечень направлений шире, фактическая доля составляет порядка 30–40% субъектов бизнеса.