Упрощённый налоговый режим в Казахстане: названы сферы бизнеса

С 1 января 2026 года в Казахстане начнёт действовать обновлённый Налоговый кодекс. Одной из главных тем обсуждений стало применение специального режима по упрощённой декларации для предпринимателей. Вице-премьер, министр национальной экономики Серик Жумангарин разъяснил, какие направления сохранят доступ к «упрощёнке», а какие будут исключены, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
По словам Жумангарина, в разрешительном списке останется значительная часть малого и среднего бизнеса. В частности:
Розничная торговля — за исключением крупных торговых объектов;
Сельское и лесное хозяйство, аквакультура;
Креативная индустрия, культура и спорт;
Транспорт, техобслуживание, складирование и почтовые услуги — в зависимости от масштаба бизнеса;
Аренда недвижимости и транспорта — также с градацией по размеру бизнеса;
Бытовые услуги;
Частные медицинские кабинеты и социальные услуги;
Строительные работы — отдельные виды;
Сфера проживания и туризма: кемпинги, гостиницы;
Общественное питание — рестораны и предприятия общепита;
Парикмахерские и салоны красоты;
Рынки и магазины у дома — их изменения не коснутся;
Дошкольное образование.
Министр отметил, что предприниматели, работающие с крупными компаниями, будут обязаны перейти на общий налоговый режим.
По оценкам правительства, в разрешённых видах деятельности сегодня работают около 1,33 млн субъектов бизнеса, что соответствует примерно 318 кодам ОКЭД. Жумангарин подчеркнул, что окончательное решение будет приниматься совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и профильными ассоциациями.
В отдельный, запретительный список попали сферы, которые не смогут применять упрощённый налоговый режим:
Обрабатывающая промышленность;
Оптовая торговля;
Крупная розничная торговля — объекты более 2 тыс. кв. метров;
Недропользование;
Финансовый сектор;
Научные исследования;
Транспорт и складирование (отдельные виды);
ИТ, телекоммуникации и радио;
Определённые строительные услуги;
Субъекты естественных монополий;
Аренда и лизинг;
Государственное управление;
Среднее и высшее образование (школы, вузы);
Услуги для бизнеса;
Некомерческие организации;
Медицинские учреждения;
Рыболовство;
Игорный бизнес.
По словам Жумангарина, в «запрете» оказалось около 790 видов деятельности, что затрагивает чуть более 500 тыс. предпринимателей. Несмотря на то, что перечень направлений шире, фактическая доля составляет порядка 30–40% субъектов бизнеса.
Комментарии0 комментарий(ев)