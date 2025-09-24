В Казахстане легализовали 218 сортов конопли

Правительство Казахстана постановлением от 22 сентября 2025 года определило список сортов конопли, которые разрешено выращивать в промышленных целях. Речь идет исключительно о направлениях, не связанных с производством наркотических средств и психотропных веществ. Документ вступил в силу 24 сентября 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В утвержденный список вошло 218 сортов каннабиса из разных стран мира. Они могут использоваться для текстильной, пищевой, фармацевтической и других отраслей промышленности.
Среди американских разновидностей фигурируют такие, как:
Бялобжеске,
Канда,
Карманьола Селект,
Гранди,
Генола,
Катани,
Силезия,
Унико Б,
УСО 4,
Тиборсаллаша,
Тиса,
Зенит.
В перечне присутствуют и австралийские линии:
Банди Джем,
Хан ФНКью,
Хан ФНХ,
Хан НЕ,
Хан НВ0000,
Хан КОЛД,
Морпет.
От Федеративной Республики Германия внесено 46 сортов, включая:
Анджело,
Амбассадор,
Энджи,
Анка,
Кармен,
Краг,
Дени,
Георгина,
Петера,
Рак и другие.
Из Китая разрешены:
Юнма (1, 2, 3, 4, 5, 7),
Лунма (1, 2, 3),
Бама 4,
Юма (1, 2, 3, 4).
Среди российских сортов в списке указаны:
Гляна,
МИК,
Вера,
Виктория,
Екатеринодарская,
Кубанка,
Омегадар-1, -2,
Мария,
Южанка,
Надежда.
Украина представлена значительным числом разновидностей, включая:
USO-31, -14,
Гляна,
Глесия,
Артемида,
Гармония,
Глухивски 51, 85,
Миколайчик,
Вик 2020,
Виктория,
Глера,
Зоряна,
Золотониски 11, 15,
Золотоноша 11, 15,
Ника.
Помимо перечисленных стран, в перечне присутствуют сорта из Японии, Италии, Новой Зеландии, Канады, Латвии, Венгрии, Мексики, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии и Эстонии.
Принятое постановление открывает путь к легальному развитию промышленного производства конопли в Казахстане. Это может способствовать росту аграрного сектора, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций в текстильную и перерабатывающую отрасли.
Комментарии0 комментарий(ев)