24.09.2025, 12:32

В Казахстане легализовали 218 сортов конопли

Новости Казахстана

Правительство Казахстана постановлением от 22 сентября 2025 года определило список сортов конопли, которые разрешено выращивать в промышленных целях. Речь идет исключительно о направлениях, не связанных с производством наркотических средств и психотропных веществ. Документ вступил в силу 24 сентября 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Масштабный перечень

В утвержденный список вошло 218 сортов каннабиса из разных стран мира. Они могут использоваться для текстильной, пищевой, фармацевтической и других отраслей промышленности.

Сорта из США

Среди американских разновидностей фигурируют такие, как:

  • Бялобжеске,

  • Канда,

  • Карманьола Селект,

  • Гранди,

  • Генола,

  • Катани,

  • Силезия,

  • Унико Б,

  • УСО 4,

  • Тиборсаллаша,

  • Тиса,

  • Зенит.

Сорта из Австралии

В перечне присутствуют и австралийские линии:

  • Банди Джем,

  • Хан ФНКью,

  • Хан ФНХ,

  • Хан НЕ,

  • Хан НВ0000,

  • Хан КОЛД,

  • Морпет.

Сорта из Германии

От Федеративной Республики Германия внесено 46 сортов, включая:

  • Анджело,

  • Амбассадор,

  • Энджи,

  • Анка,

  • Кармен,

  • Краг,

  • Дени,

  • Георгина,

  • Петера,

  • Рак и другие.

Китайские сорта

Из Китая разрешены:

  • Юнма (1, 2, 3, 4, 5, 7),

  • Лунма (1, 2, 3),

  • Бама 4,

  • Юма (1, 2, 3, 4).

Российские разновидности

Среди российских сортов в списке указаны:

  • Гляна,

  • МИК,

  • Вера,

  • Виктория,

  • Екатеринодарская,

  • Кубанка,

  • Омегадар-1, -2,

  • Мария,

  • Южанка,

  • Надежда.

Украинские сорта

Украина представлена значительным числом разновидностей, включая:

  • USO-31, -14,

  • Гляна,

  • Глесия,

  • Артемида,

  • Гармония,

  • Глухивски 51, 85,

  • Миколайчик,

  • Вик 2020,

  • Виктория,

  • Глера,

  • Зоряна,

  • Золотониски 11, 15,

  • Золотоноша 11, 15,

  • Ника.

География сортов расширяется

Помимо перечисленных стран, в перечне присутствуют сорта из Японии, Италии, Новой Зеландии, Канады, Латвии, Венгрии, Мексики, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии и Эстонии.

Значение решения

Принятое постановление открывает путь к легальному развитию промышленного производства конопли в Казахстане. Это может способствовать росту аграрного сектора, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций в текстильную и перерабатывающую отрасли.

