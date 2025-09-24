В Казахстане легализовали 218 сортов конопли

Қазақ тіліне аудару

Правительство Казахстана постановлением от 22 сентября 2025 года определило список сортов конопли, которые разрешено выращивать в промышленных целях. Речь идет исключительно о направлениях, не связанных с производством наркотических средств и психотропных веществ. Документ вступил в силу 24 сентября 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Масштабный перечень

В утвержденный список вошло 218 сортов каннабиса из разных стран мира. Они могут использоваться для текстильной, пищевой, фармацевтической и других отраслей промышленности.

Сорта из США

Среди американских разновидностей фигурируют такие, как:

Бялобжеске,

Канда,

Карманьола Селект,

Гранди,

Генола,

Катани,

Силезия,

Унико Б,

УСО 4,

Тиборсаллаша,

Тиса,

Зенит.

Сорта из Австралии

В перечне присутствуют и австралийские линии:

Банди Джем,

Хан ФНКью,

Хан ФНХ,

Хан НЕ,

Хан НВ0000,

Хан КОЛД,

Морпет.

Сорта из Германии

От Федеративной Республики Германия внесено 46 сортов, включая:

Анджело,

Амбассадор,

Энджи,

Анка,

Кармен,

Краг,

Дени,

Георгина,

Петера,

Рак и другие.

Китайские сорта

Из Китая разрешены:

Юнма (1, 2, 3, 4, 5, 7),

Лунма (1, 2, 3),

Бама 4,

Юма (1, 2, 3, 4).

Российские разновидности

Среди российских сортов в списке указаны:

Гляна,

МИК,

Вера,

Виктория,

Екатеринодарская,

Кубанка,

Омегадар-1, -2,

Мария,

Южанка,

Надежда.

Украинские сорта

Украина представлена значительным числом разновидностей, включая:

USO-31, -14,

Гляна,

Глесия,

Артемида,

Гармония,

Глухивски 51, 85,

Миколайчик,

Вик 2020,

Виктория,

Глера,

Зоряна,

Золотониски 11, 15,

Золотоноша 11, 15,

Ника.

География сортов расширяется

Помимо перечисленных стран, в перечне присутствуют сорта из Японии, Италии, Новой Зеландии, Канады, Латвии, Венгрии, Мексики, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии и Эстонии.

Значение решения

Принятое постановление открывает путь к легальному развитию промышленного производства конопли в Казахстане. Это может способствовать росту аграрного сектора, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций в текстильную и перерабатывающую отрасли.