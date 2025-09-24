Считать будут всех: в Казахстане обновили подход к скрытым доходам

Қазақ тіліне аудару

Высшая аудиторская палата (ВАП) провела проверку эффективности государственной политики в сфере борьбы с теневой экономикой. Результаты показали, что используемые методики учета скрытых доходов больше не соответствуют реальной ситуации и не охватывают многие современные источники теневых доходов. В связи с этим Бюро национальной статистики получило поручение пересмотреть расчётные алгоритмы и внести масштабные изменения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: johan10/Getty Images

Новые подходы в оценке доходов

В обновленной методике учтены ранее исключенные сферы и направления деятельности:

образование, здравоохранение и досуг — расчеты по этим секторам теперь более точные и расширенные;

частные лица, ввозящие товары для перепродажи ;

сельхозпроизводители , занимающиеся разведением скота, продажей мяса, выращиванием картофеля и масличных культур;

предприниматели в сфере услуг — организация отдыха, развлечений, автомойки;

иностранные граждане, зарабатывающие в Казахстане.

Такие дополнения должны показать реальный объем доходов, который уходит в тень и не отражается в официальной статистике.

Учет незаконной деятельности

Особое внимание уделено корректировке методик оценки объемов нелегального бизнеса. ВАП уточнила ряд показателей:

перерасчет оборота синтетических наркотиков с учетом актуального списка запрещённых веществ;

уточненные источники данных о числе наркозависимых и объемах производства наркотиков;

пересмотр формул расчета по незаконной вырубке леса, браконьерству и производству рыбы;

обновленные источники данных об изъятии контрафакта, поддельных товаров и пиратских копий.

Эти изменения позволят повысить точность анализа нелегальной экономической активности.

Малый бизнес под полным контролем

Еще одним направлением стало изменение подхода к учету деятельности малых предприятий. Ранее их вклад в торговлю и авторемонт фиксировался выборочно. Теперь статистика будет собираться полностью, что устранит искажения в расчетах ненаблюдаемой экономики.

Ожидаемый результат

По данным ВАП, внедренные новшества позволят государству более детально отслеживать масштабы теневой экономики. Это, в свою очередь, даст возможность принимать своевременные и эффективные меры реагирования, направленные на сокращение доли нелегальных доходов в экономике страны.