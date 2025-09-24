Нефть уходит в прошлое: Жумангарин рассказал о стратегии, которая изменит Казахстан

Қазақ тіліне аудару

Вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин заявил, что начиная с 2026 года нефть перестанет играть существенную роль в росте ВВП страны. По его словам, добыча углеводородов достигла максимума, и дальнейший прирост объемов не сможет обеспечить значимого вклада в экономический рост, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: primeminister.kz

Нефть теряет значение для экономики

Он отметил, что это открывает новые перспективы для других отраслей. Так, обрабатывающая промышленность в 2024 году обеспечила 12,4% ВВП, тогда как доля горнодобывающей отрасли составила лишь 12%.

По сравнению с 2010 годом, когда нефть формировала 16,5% ВВП, в 2024 году ее доля сократилась почти вдвое — до 8,1%.

Крупные проекты и инвестиции

На фоне снижения зависимости от нефти правительство активно развивает новые направления:

17 масштабных проектов на сумму $27 млрд;

Нацплан инфраструктуры до 2029 года стоимостью $80 млрд;

200 инвестпроектов в обрабатывающей промышленности, агропроме и модернизации ЖКХ на $13 млрд.

Дополнительно усиливается роль института развития «Байтерек», капитализация которого должна достичь 1 трлн тенге. Уже привлечено 600 млрд тенге, которые планируется использовать как «плечо» для мобилизации еще 7 трлн тенге из банковских источников, страхового сектора и внешних заимствований.

«Сегодня мы берем займы не только в долларах, но и в китайских юанях», — уточнил Жумангарин.

Среди значимых проектов он выделил строительство автозаводов в Алматы и Костанае.

Развитие транспортной инфраструктуры

Отдельное внимание уделяется развитию транспортной системы:

построено и отремонтировано 13,1 тыс. км автодорог и 4 тыс. км железных дорог ;

завершается строительство участка «Достык – Мойынты» , в 2026 году будет готов «Мойынты – Кызылжар» ;

реализуется автопроект «Бейнеу – Саксаул», поддержанный ЕБРР и МБРР, объем инвестиций превышает 800 млрд тенге.

Жумангарин отметил, что автомобильные дороги часто не окупаются, превращая государственные гарантии в обязательные расходы. В связи с этим разрабатывается новый подход, при котором содержание трасс будет организовано по аналогии с железными дорогами.

Транскаспийский маршрут и новые горизонты

Казахстан активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут (TITR). Объем грузоперевозок по нему в 2025 году составит 4,5 млн тонн, а в перспективе может вырасти до 7–10 млн тонн.

Однако, по словам вице-премьера, потенциал мультимодальной логистики ограничен. Именно поэтому ключевой целью ближайших 5–10 лет является обеспечение выхода к океану.

Прорыв к океану через Афганистан

Сейчас у Казахстана формально есть путь к морю через Туркменистан и Иран, но его сдерживают состояние иранской железнодорожной инфраструктуры и санкции.

Альтернативой рассматривается прокладывание железнодорожных путей через Афганистан к портам Пакистана.