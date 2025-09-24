Тарифы на коммуналку неизбежно вырастут: вице-премьер назвал причину

Вице-премьер и министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин прокомментировал необходимость повышения тарифов на коммунальные услуги. По его словам, этот процесс неизбежен и напрямую связан с состоянием инфраструктуры страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Жумангарин подчеркнул, что тарифы не увеличиваются произвольно:
каждое повышение проходит через общественные слушания;
жители могут задавать вопросы и получать разъяснения по каждому пункту расходов;
процесс, по словам чиновника, является максимально прозрачным.
«Любой субъект естественных монополий обязан провести слушания. Граждане могут прийти, задать миллион вопросов — от винтика до гайки — и понять, на что именно уходят их деньги», — отметил министр.
По словам Жумангарина, отказ от повышения тарифов приведет к ухудшению качества предоставляемых услуг. Он отметил, что многие объекты инфраструктуры в Казахстане находятся в критическом состоянии:
в ряде городов изношенность сетей достигает 70–90%;
в моногородах этот показатель доходит до 100%;
аварии на ТЭЦ и прорывы труб могут становиться всё более частыми.
Чиновник привел пример Астаны, где новые объекты обеспечивают более стабильную работу систем. Однако в других регионах ситуация значительно хуже.
«Если зимой прорвёт трубу, последствия будут тяжелыми: размороженные батареи, отключения отопления. Такие ситуации уже случались, как в случае с ТЭЦ в Экибастузе. Альтернативы нет — иначе казахстанцы рискуют остаться без базовых условий жизни», — заявил Жумангарин.
