Тарифы на коммуналку неизбежно вырастут: вице-премьер назвал причину

Қазақ тіліне аудару

Вице-премьер и министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин прокомментировал необходимость повышения тарифов на коммунальные услуги. По его словам, этот процесс неизбежен и напрямую связан с состоянием инфраструктуры страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Повышение тарифов проходит через общественные слушания

Жумангарин подчеркнул, что тарифы не увеличиваются произвольно:

каждое повышение проходит через общественные слушания;

жители могут задавать вопросы и получать разъяснения по каждому пункту расходов;

процесс, по словам чиновника, является максимально прозрачным.

«Любой субъект естественных монополий обязан провести слушания. Граждане могут прийти, задать миллион вопросов — от винтика до гайки — и понять, на что именно уходят их деньги», — отметил министр.

Почему без роста тарифов не обойтись

По словам Жумангарина, отказ от повышения тарифов приведет к ухудшению качества предоставляемых услуг. Он отметил, что многие объекты инфраструктуры в Казахстане находятся в критическом состоянии:

в ряде городов изношенность сетей достигает 70–90%;

в моногородах этот показатель доходит до 100%;

аварии на ТЭЦ и прорывы труб могут становиться всё более частыми.

Риск для городов и населения

Чиновник привел пример Астаны, где новые объекты обеспечивают более стабильную работу систем. Однако в других регионах ситуация значительно хуже.