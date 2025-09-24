Токаев озвучил позицию по переговорам России и Украины

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о роли Казахстана в урегулировании российско-украинского конфликта и обозначил условия, при которых страна готова предоставить площадку для переговоров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Отвечая на вопрос, готова ли Астана стать площадкой для переговоров, Токаев подчеркнул, что Казахстан не видит себя посредником в этом процессе.
«Казахстан в военном конфликте между Россией и Украиной не является посредником и таковым себя не видит. На мой взгляд, обе стороны в состоянии вести диалог по всем спорным вопросам на двусторонней основе и на разных уровнях. Всегда считал и публично говорил, что "украинский кризис" в высшей степени сложный и упрощать его нельзя», – отметил президент.
Глава государства пояснил, что с продолжением военных действий конфликт обрастает всё большим количеством спорных вопросов.
По его словам, речь идёт не только о территориальных аспектах, но и о «исторических, национальных, языковых и, конечно, политических» проблемах.
«Да, территориальный вопрос сейчас самый главный и трудный, но его практическое решение за переговорным столом пока не просматривается из-за сопутствующих дискуссий на историческую тему (Киевская Русь, "территориальные подарки", украинская государственность и другие). И здесь присутствует разброс самых разных мнений, в том числе неординарных и даже экзотических. Тем не менее переговоры надо продолжать, об этом было сказано в моей речи в ООН», – заявил Токаев.
Президент подчеркнул, что в случае интереса со стороны лидеров Украины и России страна готова оказать поддержку.
«Если будет желание лидеров России и Украины приехать в Казахстан, то мы предоставим все необходимые услуги для успешного обеспечения переговоров», – сказал он.
Токаев обратил внимание, что любые встречи на высшем уровне невозможно организовать без предварительной дипломатической работы.
«Встречи на высшем уровне тщательно готовятся на экспертном уровне дипломатами и другими службами, это аксиома и азбука вместе взятые. Надеяться на практический результат в условиях продолжения военных действий без перемирия, с расхождениями по всем основным вопросам повестки дня – это, откровенно говоря, нереалистичный подход», – подчеркнул президент.
Подытоживая, Токаев заявил, что Казахстан выступает за начало прямых переговоров России и Украины, однако считает необходимым предварительное согласование позиций сторон.
«Суммируя, могу твёрдо сказать: мы за начало прямых переговоров на высшем уровне между Украиной и Россией, но нужна предварительная работа для достижения взаимопонимания. Не будучи посредником, Казахстан тем не менее, если возникнет потребность, готов выступить с "добрыми услугами" как место переговоров и встреч на всех уровнях», – заключил глава государства.
