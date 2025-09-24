Токаев озвучил позицию по переговорам России и Украины

Қазақ тіліне аудару

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о роли Казахстана в урегулировании российско-украинского конфликта и обозначил условия, при которых страна готова предоставить площадку для переговоров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Акорда

Казахстан не считает себя посредником

Отвечая на вопрос, готова ли Астана стать площадкой для переговоров, Токаев подчеркнул, что Казахстан не видит себя посредником в этом процессе.

«Казахстан в военном конфликте между Россией и Украиной не является посредником и таковым себя не видит. На мой взгляд, обе стороны в состоянии вести диалог по всем спорным вопросам на двусторонней основе и на разных уровнях. Всегда считал и публично говорил, что "украинский кризис" в высшей степени сложный и упрощать его нельзя», – отметил президент.

Множество факторов осложняют ситуацию

Глава государства пояснил, что с продолжением военных действий конфликт обрастает всё большим количеством спорных вопросов.

По его словам, речь идёт не только о территориальных аспектах, но и о «исторических, национальных, языковых и, конечно, политических» проблемах.

«Да, территориальный вопрос сейчас самый главный и трудный, но его практическое решение за переговорным столом пока не просматривается из-за сопутствующих дискуссий на историческую тему (Киевская Русь, "территориальные подарки", украинская государственность и другие). И здесь присутствует разброс самых разных мнений, в том числе неординарных и даже экзотических. Тем не менее переговоры надо продолжать, об этом было сказано в моей речи в ООН», – заявил Токаев.

Казахстан готов предоставить площадку

Президент подчеркнул, что в случае интереса со стороны лидеров Украины и России страна готова оказать поддержку.

«Если будет желание лидеров России и Украины приехать в Казахстан, то мы предоставим все необходимые услуги для успешного обеспечения переговоров», – сказал он.

Переговоры требуют подготовки

Токаев обратил внимание, что любые встречи на высшем уровне невозможно организовать без предварительной дипломатической работы.

«Встречи на высшем уровне тщательно готовятся на экспертном уровне дипломатами и другими службами, это аксиома и азбука вместе взятые. Надеяться на практический результат в условиях продолжения военных действий без перемирия, с расхождениями по всем основным вопросам повестки дня – это, откровенно говоря, нереалистичный подход», – подчеркнул президент.

Итоговая позиция Казахстана

Подытоживая, Токаев заявил, что Казахстан выступает за начало прямых переговоров России и Украины, однако считает необходимым предварительное согласование позиций сторон.