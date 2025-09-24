Кого в Казахстане будут наказывать за незаконный вывод пенсионных средств

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) уточнило, кто может понести ответственность за изъятие средств из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Как передает LS, претензий к гражданам, использовавшим деньги на лечение зубов, у ведомства нет. Наказание грозит лишь тем, кто занимался их незаконным выводом, сообщает Lada.kz.
Заместитель председателя АФМ Женис Елемесов прокомментировал расследование фактов изъятий из ЕНПФ под предлогом стоматологических услуг.
Он подчеркнул:
Фонд теряет возможность инвестировать эти средства и получать доход до достижения вкладчиком пенсионного возраста.
Соответственно, потерпевшей стороной является ЕНПФ, а не граждане, получившие деньги.
На граждан претензий нет, даже если средства изъяты преждевременно.
По словам Елемесова, к уголовной ответственности будут привлечены лица, занимавшиеся незаконным выводом средств из фонда.
На данный момент некоторые подозреваемые уже находятся под стражей.
Расследование продолжается.
Легальные способы досрочного получения денег существуют, например, на жилье или стоматологические услуги.
Если подобных оснований нет, доступ к средствам ЕНПФ возможен только по достижении пенсионного возраста.
