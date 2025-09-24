Кого в Казахстане будут наказывать за незаконный вывод пенсионных средств

Қазақ тіліне аудару

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) уточнило, кто может понести ответственность за изъятие средств из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Как передает LS, претензий к гражданам, использовавшим деньги на лечение зубов, у ведомства нет. Наказание грозит лишь тем, кто занимался их незаконным выводом, сообщает Lada.kz.