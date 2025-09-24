Суд вынес вердикт по апелляции Перизат Кайрат и матери

Уголовная коллегия суда города Астаны сегодня рассмотрела апелляционную жалобу адвоката Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Коллегия приняла решение оставить приговор без изменений, подтвердив вердикт суда первой инстанции.
Адвокат осужденных, Асланбек Даулетьяров, на заседании просил:
отменить приговор суда первой инстанции;
оправдать Перизат Кайрат и Гайни Алашбаеву по всем статьям обвинения;
отказать в удовлетворении гражданских исков против них.
Однако суд отклонил все эти требования, подтвердив ранее вынесенные наказания.
Перизат Кайрат и Гайни Алашбаева обвинялись в:
трех эпизодах мошенничества (ст. 190 ч. 4 п. 2 УК РК);
легализации денег, полученных преступным путем (ст. 218 ч. 2 п. 1 и ст. 218 ч. 3 п. 3 УК РК).
По версии следствия, преступления совершались группой лиц по предварительному сговору, неоднократно и в особо крупном размере.
Суд назначил:
Перизат Кайрат – 10 лет лишения свободы;
Гайни Алашбаеву – 7 лет лишения свободы.
Главное слушание по делу началось 14 июля 2025 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны. В ходе процесса прокуроры подробно рассказали, на что именно тратились средства, полученные преступным путем.
Свидетель по делу указал, что Перизат Кайрат перевозила деньги, пожертвованные предпринимателями в помощь пострадавшим от паводков, в клетчатых китайских сумках.
