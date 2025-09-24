Суд вынес вердикт по апелляции Перизат Кайрат и матери

Қазақ тіліне аудару

Уголовная коллегия суда города Астаны сегодня рассмотрела апелляционную жалобу адвоката Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Instagram

Коллегия приняла решение оставить приговор без изменений, подтвердив вердикт суда первой инстанции.

Адвокат настаивал на полной оправдательной мере

Адвокат осужденных, Асланбек Даулетьяров, на заседании просил:

отменить приговор суда первой инстанции;

оправдать Перизат Кайрат и Гайни Алашбаеву по всем статьям обвинения;

отказать в удовлетворении гражданских исков против них.

Однако суд отклонил все эти требования, подтвердив ранее вынесенные наказания.

Обвинения: мошенничество и легализация средств

Перизат Кайрат и Гайни Алашбаева обвинялись в:

трех эпизодах мошенничества (ст. 190 ч. 4 п. 2 УК РК);

легализации денег, полученных преступным путем (ст. 218 ч. 2 п. 1 и ст. 218 ч. 3 п. 3 УК РК).

По версии следствия, преступления совершались группой лиц по предварительному сговору, неоднократно и в особо крупном размере.

Назначенные сроки наказания

Суд назначил:

Перизат Кайрат – 10 лет лишения свободы;

Гайни Алашбаеву – 7 лет лишения свободы.

Основное судебное разбирательство

Главное слушание по делу началось 14 июля 2025 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны. В ходе процесса прокуроры подробно рассказали, на что именно тратились средства, полученные преступным путем.

Свидетель по делу указал, что Перизат Кайрат перевозила деньги, пожертвованные предпринимателями в помощь пострадавшим от паводков, в клетчатых китайских сумках.