Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.09.2025, 18:09

Суд вынес вердикт по апелляции Перизат Кайрат и матери

Новости Казахстана

Уголовная коллегия суда города Астаны сегодня рассмотрела апелляционную жалобу адвоката Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Коллегия приняла решение оставить приговор без изменений, подтвердив вердикт суда первой инстанции.

Адвокат настаивал на полной оправдательной мере

Адвокат осужденных, Асланбек Даулетьяров, на заседании просил:

  • отменить приговор суда первой инстанции;

  • оправдать Перизат Кайрат и Гайни Алашбаеву по всем статьям обвинения;

  • отказать в удовлетворении гражданских исков против них.

Однако суд отклонил все эти требования, подтвердив ранее вынесенные наказания.

Обвинения: мошенничество и легализация средств

Перизат Кайрат и Гайни Алашбаева обвинялись в:

  • трех эпизодах мошенничества (ст. 190 ч. 4 п. 2 УК РК);

  • легализации денег, полученных преступным путем (ст. 218 ч. 2 п. 1 и ст. 218 ч. 3 п. 3 УК РК).

По версии следствия, преступления совершались группой лиц по предварительному сговору, неоднократно и в особо крупном размере.

Назначенные сроки наказания

Суд назначил:

  • Перизат Кайрат – 10 лет лишения свободы;

  • Гайни Алашбаеву – 7 лет лишения свободы.

Основное судебное разбирательство

Главное слушание по делу началось 14 июля 2025 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны. В ходе процесса прокуроры подробно рассказали, на что именно тратились средства, полученные преступным путем.

Свидетель по делу указал, что Перизат Кайрат перевозила деньги, пожертвованные предпринимателями в помощь пострадавшим от паводков, в клетчатых китайских сумках.

