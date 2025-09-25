18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.09.2025, 19:58

БПЛА задержали на казахстанско-российской границе: разъяснение КГД

Новости Казахстана 0 826

Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана прокомментировал сообщения в российских СМИ о якобы задержании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при их ввозе из Казахстана в Россию. Ведомство уточнило детали ситуации и подчеркнуло, что представленные сведения были поданы некорректно, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: news.ru
Фото: news.ru

Что сообщили российские СМИ

22 сентября 2025 года ряд российских изданий распространил информацию о том, что российские таможенные органы задержали БПЛА при попытке ввоза из Казахстана. В КГД заявили, что подобная формулировка не соответствует действительности и вводит общественность в заблуждение.

Где и когда действительно задержали дроны

По данным Комитета, задержание действительно имело место, однако произошло оно еще 13 июня 2025 года на автомобильном пункте пропуска «Жайсан». Сотрудники Пограничной службы КНБ Казахстана пресекли попытку ввоза дронов из России в Казахстан. При этом у владельца груза не оказалось необходимых разрешительных документов.

Экспортный контроль и решение суда

Задержанный товар был передан органам госдоходов для проверки. Специализированный уполномоченный орган подтвердил, что БПЛА относятся к категории товаров, подлежащих разрешительному порядку ввоза.

Материалы дела передали в суд, который признал владельца груза виновным по КоАП Казахстана и назначил административный штраф.

Возврат груза владельцу и вывоз обратно

После завершения всех необходимых процедур БПЛА были возвращены владельцу, однако с обязательством вывезти их обратно в страну происхождения.

15 сентября 2025 года товар официально выдворили в Российскую Федерацию. Российская сторона была уведомлена об этом в установленном двустороннем порядке.

Позиция КГД

В Комитете государственных доходов подчеркнули, что ведомство в полном объёме выполнило все предусмотренные законодательством процедуры экспортного контроля.

14
2
1
