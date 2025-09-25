БПЛА задержали на казахстанско-российской границе: разъяснение КГД

Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана прокомментировал сообщения в российских СМИ о якобы задержании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при их ввозе из Казахстана в Россию. Ведомство уточнило детали ситуации и подчеркнуло, что представленные сведения были поданы некорректно, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
22 сентября 2025 года ряд российских изданий распространил информацию о том, что российские таможенные органы задержали БПЛА при попытке ввоза из Казахстана. В КГД заявили, что подобная формулировка не соответствует действительности и вводит общественность в заблуждение.
По данным Комитета, задержание действительно имело место, однако произошло оно еще 13 июня 2025 года на автомобильном пункте пропуска «Жайсан». Сотрудники Пограничной службы КНБ Казахстана пресекли попытку ввоза дронов из России в Казахстан. При этом у владельца груза не оказалось необходимых разрешительных документов.
Задержанный товар был передан органам госдоходов для проверки. Специализированный уполномоченный орган подтвердил, что БПЛА относятся к категории товаров, подлежащих разрешительному порядку ввоза.
Материалы дела передали в суд, который признал владельца груза виновным по КоАП Казахстана и назначил административный штраф.
После завершения всех необходимых процедур БПЛА были возвращены владельцу, однако с обязательством вывезти их обратно в страну происхождения.
15 сентября 2025 года товар официально выдворили в Российскую Федерацию. Российская сторона была уведомлена об этом в установленном двустороннем порядке.
В Комитете государственных доходов подчеркнули, что ведомство в полном объёме выполнило все предусмотренные законодательством процедуры экспортного контроля.
Комментарии0 комментарий(ев)