Мужчина оштрафован на 393 тысячи тенге за хранение документов Казахстана и России

В Жамбылской области мужчина, получивший российский паспорт и не отказавшийся от казахстанского, привлекли к административной ответственности и обязали выплатить почти 400 тысяч тенге штрафа, сообщает Lada.kz со ссылкой на областной суд .

Фото: gov.kz

Как выявили нарушение

В апреле 2025 года сотрудники полиции района Турара Рыскулова установили, что местный житель получил гражданство и паспорт Российской Федерации. Однако в установленные законом сроки он не сообщил в соответствующие органы о приобретении иностранного гражданства.

Рассмотрение дела в суде

Дело было рассмотрено в районном суде. Мужчина признал вину и пояснил, что при получении российского паспорта ему не разъяснили обязанность сдать удостоверение личности и паспорт Республики Казахстан.

Что говорит закон

Согласно части 2 статьи 496 Кодекса об административных правонарушениях РК, за несоблюдение законодательства о гражданстве предусмотрено наказание:

штраф в размере 100 МРП (393 200 тенге);

либо административное выдворение за пределы страны.

Итоговое решение

Суд признал мужчину виновным в нарушении законодательства и назначил штраф в размере 393 тысяч тенге. Постановление уже вступило в законную силу.