Наезд на животное в Казахстане: кто на самом деле заплатит – водитель или хозяин скота?

В Казахстане столкновение с животным на дороге рассматривается не как случайность, а как полноценное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Такое событие может привести к материальному ущербу или повреждению объектов животного мира, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазАвтоЖол .

Фото: кадр YouTube

Ответственность водителя определяется рядом факторов: соблюдал ли он правила дорожного движения, кому принадлежало животное и к каким последствиям привёл инцидент.

Правовая основа: на что опираться водителю

При столкновении с животным водитель должен ориентироваться на несколько ключевых нормативных документов:

Правила дорожного движения РК (ПДД РК) Регламентируют действия при ДТП и установку знака аварийной остановки (15 м в городе, 30 м вне города). Определяют требования к содержанию скота: оставлять животных без надзора у дорог с твердым покрытием запрещено.

Кодекс РК об административных правонарушениях (КоАП РК) Ст. 610 – нарушение ПДД с имущественным ущербом или вредом здоровью. Ст. 611 – невыполнение обязанностей при ДТП (включая оставление места происшествия). Ст. 408 – нарушение правил выпаса сельхозживотных (ответственность владельцев или пастухов).

ОС ГПО ВТС (“автогражданка”) Страховка покрывает ущерб третьим лицам, включая владельца животного. Страховщик имеет право регресса к виновному водителю при наличии оснований.

Дикая фауна Возмещение ущерба определяется таксами (в МРП) по видам животных, установленными приказом уполномоченного органа.



Алгоритм действий на месте ДТП

Чтобы минимизировать юридические последствия, водитель должен действовать по стандартной схеме:

Обозначьте место аварии Включите аварийную сигнализацию и установите знак (15 м в городе, 30 м вне).

Не перемещайте автомобиль и следы на дороге. Сообщите о происшествии Позвоните в 112 и сообщите о ДТП.

При травмах людей вызовите медиков. Зафиксируйте доказательства Сделайте фото и видео: положение авто, животного, дорожного покрытия, разметки, знаков, видимости и следов торможения.

Зафиксируйте контакты свидетелей. Не трогайте животное Это может быть опасно и повлечь дополнительные юридические риски. Дождитесь приезда полиции Сохраняйте все документы об оформлении ДТП для страховой и урегулирования споров.

Домашние животные: распределение ответственности

Ответственность при наезде на домашнее животное зависит от того, кто нарушил правила:

Если виноват водитель Нарушения ПДД, невнимательность, неправильный маневр – ответственность по ст. 610 КоАП. Ущерб владельцу животного покрывает ОС ГПО ВТС в пределах лимита, страховщик может затем заявить регресс.

Если виноват владелец скота Самовыпас, отсутствие надзора, нарушения правил выпаса – ответственность по ст. 408 КоАП (штраф в МРП). Эти обстоятельства учитываются при возмещении ущерба вашему автомобилю: можно требовать компенсацию в гражданско-правовом порядке.

Что проверяет полиция и страховая Место и время ДТП, знаки, видимость, скорость, следы торможения, ограждения и наличие погонщиков. Все эти факторы влияют на распределение вины.



Дикие животные: применение такс

Наезд на дикое животное не всегда равен нарушению закона.

Таксы (в МРП) применяются только при выявлении нарушения природоохранного законодательства.

Решение о взыскании принимает уполномоченный орган на основании проверки.

В случае случайного столкновения без нарушений со стороны водителя взыскание решается индивидуально.

Страховые выплаты при наезде на животное

Пострадало домашнее животное Ущерб владельцу компенсируется по ОС ГПО ВТС виновной стороны. При доказанной вине владельца скота страховщик может заявить регресс.

Пострадал ваш автомобиль Фиксируйте нарушение правил выпаса, используйте материалы полиции и обращайтесь с требованием к владельцу животного. Возможна административная ответственность владельца по ст. 408 КоАП.



Административная ответственность в цифрах