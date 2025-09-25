18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
25.09.2025, 07:17

Наезд на животное в Казахстане: кто на самом деле заплатит – водитель или хозяин скота?

Новости Казахстана 0 701

В Казахстане столкновение с животным на дороге рассматривается не как случайность, а как полноценное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Такое событие может привести к материальному ущербу или повреждению объектов животного мира, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Ответственность водителя определяется рядом факторов: соблюдал ли он правила дорожного движения, кому принадлежало животное и к каким последствиям привёл инцидент.

Правовая основа: на что опираться водителю

При столкновении с животным водитель должен ориентироваться на несколько ключевых нормативных документов:

  • Правила дорожного движения РК (ПДД РК)

    • Регламентируют действия при ДТП и установку знака аварийной остановки (15 м в городе, 30 м вне города).

    • Определяют требования к содержанию скота: оставлять животных без надзора у дорог с твердым покрытием запрещено.

  • Кодекс РК об административных правонарушениях (КоАП РК)

    • Ст. 610 – нарушение ПДД с имущественным ущербом или вредом здоровью.

    • Ст. 611 – невыполнение обязанностей при ДТП (включая оставление места происшествия).

    • Ст. 408 – нарушение правил выпаса сельхозживотных (ответственность владельцев или пастухов).

  • ОС ГПО ВТС (“автогражданка”)

    • Страховка покрывает ущерб третьим лицам, включая владельца животного.

    • Страховщик имеет право регресса к виновному водителю при наличии оснований.

  • Дикая фауна

    • Возмещение ущерба определяется таксами (в МРП) по видам животных, установленными приказом уполномоченного органа.

Алгоритм действий на месте ДТП

Чтобы минимизировать юридические последствия, водитель должен действовать по стандартной схеме:

  1. Обозначьте место аварии

    • Включите аварийную сигнализацию и установите знак (15 м в городе, 30 м вне).

    • Не перемещайте автомобиль и следы на дороге.

  2. Сообщите о происшествии

    • Позвоните в 112 и сообщите о ДТП.

    • При травмах людей вызовите медиков.

  3. Зафиксируйте доказательства

    • Сделайте фото и видео: положение авто, животного, дорожного покрытия, разметки, знаков, видимости и следов торможения.

    • Зафиксируйте контакты свидетелей.

  4. Не трогайте животное

    • Это может быть опасно и повлечь дополнительные юридические риски.

  5. Дождитесь приезда полиции

    • Сохраняйте все документы об оформлении ДТП для страховой и урегулирования споров.

Домашние животные: распределение ответственности

Ответственность при наезде на домашнее животное зависит от того, кто нарушил правила:

  • Если виноват водитель

    • Нарушения ПДД, невнимательность, неправильный маневр – ответственность по ст. 610 КоАП.

    • Ущерб владельцу животного покрывает ОС ГПО ВТС в пределах лимита, страховщик может затем заявить регресс.

  • Если виноват владелец скота

    • Самовыпас, отсутствие надзора, нарушения правил выпаса – ответственность по ст. 408 КоАП (штраф в МРП).

    • Эти обстоятельства учитываются при возмещении ущерба вашему автомобилю: можно требовать компенсацию в гражданско-правовом порядке.

  • Что проверяет полиция и страховая

    • Место и время ДТП, знаки, видимость, скорость, следы торможения, ограждения и наличие погонщиков.

    • Все эти факторы влияют на распределение вины.

Дикие животные: применение такс

Наезд на дикое животное не всегда равен нарушению закона.

  • Таксы (в МРП) применяются только при выявлении нарушения природоохранного законодательства.

  • Решение о взыскании принимает уполномоченный орган на основании проверки.

  • В случае случайного столкновения без нарушений со стороны водителя взыскание решается индивидуально.

Страховые выплаты при наезде на животное

  • Пострадало домашнее животное

    • Ущерб владельцу компенсируется по ОС ГПО ВТС виновной стороны.

    • При доказанной вине владельца скота страховщик может заявить регресс.

  • Пострадал ваш автомобиль

    • Фиксируйте нарушение правил выпаса, используйте материалы полиции и обращайтесь с требованием к владельцу животного.

    • Возможна административная ответственность владельца по ст. 408 КоАП.

Административная ответственность в цифрах

  • Ст. 611 КоАП (невыполнение обязанностей при ДТП):

    • от 5 МРП; оставление места – до 50 МРП или лишение права управления в зависимости от последствий.

  • Ст. 610 КоАП (нарушение ПДД с имущественным ущербом):

    • базовый порог – 20 МРП; при более тяжких последствиях санкции выше.

  • Ст. 408 КоАП (самовыпас/нарушение правил выпаса):

    • штраф 3 МРП; при причинении ущерба имуществу – 10 МРП.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Статья ни о чём, все виноваты получается.
25.09.2025, 04:24
