Казахстанцы столкнулись с запретом на отправку посылок в США

Жители Казахстана столкнулись с неожиданной проблемой: почтовые отделения страны отказываются принимать посылки для отправки в Соединённые Штаты Америки. При этом объяснений и официальных разъяснений для граждан пока нет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото с официального Facebook-аккаунта АО "Казпочта"

Проблемы у отправителей

В редакцию через Telegram-бот обратился один из читателей, рассказавший о сложностях с отправкой посылки в США.

"На протяжении последнего месяца я неоднократно пытался отправить посылку в Соединённые Штаты, однако ни одно из почтовых отделений Казахстана не принимает такие отправления. На вопрос 'почему?' сотрудники почты не могут дать внятного ответа. На официальном сайте 'Казпочты' также отсутствует информация об ограничениях", — поделился читатель.

Он отметил, что ни горячая линия, ни сотрудники отделений не смогли объяснить причину запрета или предоставить документы, подтверждающие ограничения.

Официальное объяснение "Казпочты"

В пресс-службе национального почтового оператора сообщили, что ограничения связаны с решениями американской стороны.

"АО 'Казпочта' информирует, что в связи с решением погранично-таможенной службы США от 26 августа 2025 года временно прекращается приём и доставка посылок, содержащих товары, в адрес получателей в США. Отправка писем и документов продолжается в обычном режиме", — уточнили в компании.

Представители "Казпочты" также подчеркнули, что новые правила затрагивают большинство стран мира. На данный момент только пять государств из 192 членов Всемирного почтового союза могут отправлять товарные посылки в США.

Переговоры и планы восстановления

Пресс-служба "Казпочты" добавила, что находится в постоянном контакте с зарубежными партнёрами и ведёт переговоры для скорейшего возобновления доставки посылок в США.

"Мы приносим извинения за причинённые неудобства", — отметили в компании.

Жителям Казахстана пока остаётся ждать официальных обновлений и рассматривать альтернативные способы пересылки товаров за границу.