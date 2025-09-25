Эмоции под защитой: Казахстан ограничивает возможности ИИ для анализа людей

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане принят закон «Об искусственном интеллекте», который формализует правовые рамки работы ИИ и вводит новые понятия, включая модель, систему, библиотеку данных и синтетический результат. Документ направлен на обеспечение прозрачности, безопасности и правового регулирования в сфере искусственного интеллекта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: stock.adobe.com

Новые юридические определения и классификация ИИ

Мажилисмены во втором чтении утвердили закон, который:

Вводит юридические понятия: искусственный интеллект, модель, система, библиотека данных, синтетический результат.

Классифицирует системы ИИ по степени риска: от минимального до высокого.

Системы высокого риска могут быть признаны критически важной информационно-коммуникационной инфраструктурой для обеспечения их безопасности.

Делит системы ИИ по уровню автономности, например, высокоавтономный транспорт будет регулироваться на законодательном уровне.

Запрет на анализ эмоций и социальный скоринг

Закон ограничивает использование функций ИИ, способных потенциально навредить человеку. В частности, запрещается:

Влияние на поведение людей без их осознанного согласия.

Использование уязвимостей людей (возраст, инвалидность, социальное положение) в целях манипуляции.

Социальный скоринг и оценка поведения или характеристик людей.

Анализ эмоций людей без согласия.

Распознавание лиц в общественных местах в реальном времени (за исключением случаев, разрешённых законом).

Создание и распространение запрещённых результатов деятельности ИИ.

Обязательная маркировка контента ИИ

Синтетический контент, созданный с помощью ИИ, должен быть помечен:

Машиночитаемыми метками.

Визуальными предупреждениями для пользователей.

При этом произведения, созданные исключительно ИИ без творческого вклада человека, не охраняются законом. Однако пользовательские промпты могут считаться объектами авторского права согласно закону об авторских и смежных правах.

Использование научных трудов и ответственность за вред

Закон регулирует использование произведений и научных исследований для обучения ИИ только при отсутствии запрета со стороны авторов.

Кроме того, документ закрепляет:

Возмещение ущерба, причинённого системами ИИ.

Ответственность владельцев и операторов систем ИИ за возможный вред пользователям.

Возможность добровольного страхования ответственности, что может стать инструментом защиты прав граждан.

Национальная платформа ИИ

Платформа будет представлять собой единый инфраструктурный комплекс для разработки и применения продуктов ИИ.

Она обеспечит:

Инструментальную среду для работы с ИИ.

Доступ разработчиков к библиотекам данных для обучения моделей.

Доступ к электронным информационным ресурсам для функционирования платформы.

Развитие сферы ИИ предполагает поддержку государства, включая финансирование исследований, разработок и образовательных программ.