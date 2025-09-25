18+
25.09.2025, 09:30

Эмоции под защитой: Казахстан ограничивает возможности ИИ для анализа людей

Новости Казахстана 0 397

В Казахстане принят закон «Об искусственном интеллекте», который формализует правовые рамки работы ИИ и вводит новые понятия, включая модель, систему, библиотеку данных и синтетический результат. Документ направлен на обеспечение прозрачности, безопасности и правового регулирования в сфере искусственного интеллекта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: stock.adobe.com
Новые юридические определения и классификация ИИ

Мажилисмены во втором чтении утвердили закон, который:

  • Вводит юридические понятия: искусственный интеллект, модель, система, библиотека данных, синтетический результат.

  • Классифицирует системы ИИ по степени риска: от минимального до высокого.

  • Системы высокого риска могут быть признаны критически важной информационно-коммуникационной инфраструктурой для обеспечения их безопасности.

  • Делит системы ИИ по уровню автономности, например, высокоавтономный транспорт будет регулироваться на законодательном уровне.

Запрет на анализ эмоций и социальный скоринг

Закон ограничивает использование функций ИИ, способных потенциально навредить человеку. В частности, запрещается:

  • Влияние на поведение людей без их осознанного согласия.

  • Использование уязвимостей людей (возраст, инвалидность, социальное положение) в целях манипуляции.

  • Социальный скоринг и оценка поведения или характеристик людей.

  • Анализ эмоций людей без согласия.

  • Распознавание лиц в общественных местах в реальном времени (за исключением случаев, разрешённых законом).

  • Создание и распространение запрещённых результатов деятельности ИИ.

Обязательная маркировка контента ИИ

Синтетический контент, созданный с помощью ИИ, должен быть помечен:

  • Машиночитаемыми метками.

  • Визуальными предупреждениями для пользователей.

При этом произведения, созданные исключительно ИИ без творческого вклада человека, не охраняются законом. Однако пользовательские промпты могут считаться объектами авторского права согласно закону об авторских и смежных правах.

Использование научных трудов и ответственность за вред

Закон регулирует использование произведений и научных исследований для обучения ИИ только при отсутствии запрета со стороны авторов.

Кроме того, документ закрепляет:

  • Возмещение ущерба, причинённого системами ИИ.

  • Ответственность владельцев и операторов систем ИИ за возможный вред пользователям.

  • Возможность добровольного страхования ответственности, что может стать инструментом защиты прав граждан.

Национальная платформа ИИ

Платформа будет представлять собой единый инфраструктурный комплекс для разработки и применения продуктов ИИ.

Она обеспечит:

  • Инструментальную среду для работы с ИИ.

  • Доступ разработчиков к библиотекам данных для обучения моделей.

  • Доступ к электронным информационным ресурсам для функционирования платформы.

Развитие сферы ИИ предполагает поддержку государства, включая финансирование исследований, разработок и образовательных программ.

