Финансовый коллапс в медицине: многомиллиардный долг государства ставит здравоохранение Казаахстана на паузу

В системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) Казахстана накопился серьёзный дефицит. Медицинские организации продолжают обслуживать граждан, но делают это фактически «в долг», так как правительство задолжало Фонду социального медицинского страхования (ФСМС) сотни миллиардов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews .

Фото: кадр YouTube

Размер долга и причины его возникновения

По состоянию на 12 сентября 2025 года из запланированных 1,8 триллиона тенге на выплаты в ФСМС поступил только 1 триллион. В результате образовалась задолженность в размере 739,3 миллиарда тенге:

365,5 млрд — задолженность по гарантированному объёму бесплатной медицинской помощи (ГОБМП);

373,7 млрд — задолженность по ОСМС.

Основные причины дефицита:

неравномерное поступление налогов в бюджет;

недостаточные переводы из Национального фонда;

большие расходы на социальную сферу: пенсии, пособия, дотации регионам и обслуживание госдолга.

При этом Министерство финансов утверждает, что «все социальные расходы финансируются своевременно», хотя долг перед здравоохранением остаётся многомиллиардным.

Как формируется долг правительства перед ФСМС

ФСМС финансируется двумя источниками:

Обязательные взносы граждан; Целевой взнос государства — основная часть нагрузки ложится именно на бюджет. В 2023 году из 16,2 миллиона застрахованных почти 14 миллионов — это категории граждан, за которых платит государство: бюджетники, госслужащие, студенты, пенсионеры и льготники.

В 2025 году правительство должно было перечислить 2,3 триллиона тенге, однако к середине сентября поступил лишь 1 триллион, что и привело к дефициту.

Последствия для медицинских организаций

Из-за недофинансирования ФСМС не может своевременно оплачивать клиникам предоставленные услуги.

Приоритетное финансирование сейчас получают жизненно важные услуги:

скорая помощь;

лечение и диагностика ВИЧ и туберкулёза;

помощь при социально значимых заболеваниях;

обеспечение препаратами крови;

первичная медико-санитарная помощь;

программный диализ;

паллиативная помощь.

Даже с перераспределением средств остаются недостаточно финансируемыми направления:

первичная медико-санитарная помощь;

лечение онкологических больных.

Почему ФСМС не использует резерв

В 2024 году сообщалось о триллионном резерве Фонда. Однако по состоянию на 1 сентября 2025 года сумма накопленного резерва составляет лишь 130,14 миллиарда тенге.

Резерв ФСМС можно тратить только на непредвиденные расходы, такие как чрезвычайные ситуации или резкий рост потребности в медицинских услугах. Поэтому использовать его для покрытия текущих долгов нельзя.

Прогноз финансовой устойчивости ФСМС

С 2027 года Фонд медстрахования планирует работать с дефицитом около 200 миллиардов тенге ежегодно до 2031 года. Восстановление финансовой устойчивости ожидается к 2032 году.

Для выхода на положительный баланс планируются меры:

увеличение государственных взносов с 2% до 4,7% к 2037 году;

введение отчислений акиматов за часть неработающих граждан;

расширение базы для взносов работодателей и работников;

перевод части услуг из ГОБМП в ОСМС.

С учётом этих изменений ФСМС рассчитывает полностью выполнять обязательства перед медицинскими организациями в долгосрочной перспективе.

Как это отражается на пациентах

Недофинансирование системы напрямую влияет на казахстанцев:

пациенты могут ожидать приёма или обследования неделями;

ограничение объёма предоставляемых медицинских услуг;

задержки с проведением анализов, диагностикой и лечением онкологических и хронических заболеваний.

Каждый работающий гражданин делает взносы в ОСМС, но своевременные выплаты со стороны государства остаются критически важными для бесперебойной работы системы здравоохранения.

Официальный комментарий Министерства здравоохранения:

Для недопущения возможных сбоев финансирования медицинской помощи в системе здравоохранения используются внутренние резервы как медицинских организаций, так и НАО «Фонд социального медицинского страхования», что позволяет сохранить непрерывность и доступность предоставляемых услуг.

Для увеличения финансирования ПМСП и других важных видов медицинской помощи Минздрав провел корректировки Плана закупа за август и сентябрь текущего года с перераспределением суммы свыше 93,4 млрд. тенге, из них ГОБМП – 90,3 млрд. тенге, ОСМС -3,1 млрд. тенге.

Проводимая работа по повышению эффективности и рациональности государственных расходов позволит обеспечить устойчивость финансирования и функционирования медицинских организаций.

Ситуация находится под полным контролем Правительства, ограничений в доступе населения к медицинской помощи и снижения качества допущено не будет.

Все социальные обязательства государства в сфере охраны здоровья выполняются в полном объеме.