18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.68
636.26
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.09.2025, 10:15

С 25 сентября увеличились тарифы на пересечение границы Казахстана для грузовиков

Новости Казахстана 0 689

С 25 сентября 2025 года вступают в силу новые правила оплаты за пересечение государственной границы Казахстана грузовыми автомобилями. Изменения внесены приказом министра финансов от 19 сентября 2025 года и касаются как обычного, так и ускоренного пропуска через границу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Размеры платы за пропуск грузового транспорта

В соответствии с приказом, установлены следующие ставки платы за пропуск:

  • По дате и времени брони в электронной очереди:
    Грузовые автомобили, включая прицепы и седельные тягачи, оплачиваются 1 МРП (3932 тенге в 2025 году) за одну машину.

  • Во внеочередном порядке:
    Пропуск грузового транспорта вне основной очереди также составляет 1 МРП.

  • В ускоренном порядке:
    За ускоренный пропуск через границу водители грузовиков будут платить 100 МРП (393 200 тенге).

  • При вторичном бронировании слота:
    Если используется ранее забронированное место, плата составит 100 МРП.

  • Гарантийное обеспечение за использование брони:
    Взнос за использование слота в системе электронной очереди составляет 20 МРП (78 640 тенге).

Дата вступления в силу

Приказ министра финансов вступает в действие с 25 сентября 2025 года и обязателен для всех перевозчиков, пересекающих государственную границу Казахстана на грузовом транспорте.

0
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?