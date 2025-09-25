С 25 сентября увеличились тарифы на пересечение границы Казахстана для грузовиков

С 25 сентября 2025 года вступают в силу новые правила оплаты за пересечение государственной границы Казахстана грузовыми автомобилями. Изменения внесены приказом министра финансов от 19 сентября 2025 года и касаются как обычного, так и ускоренного пропуска через границу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В соответствии с приказом, установлены следующие ставки платы за пропуск:
По дате и времени брони в электронной очереди:
Грузовые автомобили, включая прицепы и седельные тягачи, оплачиваются 1 МРП (3932 тенге в 2025 году) за одну машину.
Во внеочередном порядке:
Пропуск грузового транспорта вне основной очереди также составляет 1 МРП.
В ускоренном порядке:
За ускоренный пропуск через границу водители грузовиков будут платить 100 МРП (393 200 тенге).
При вторичном бронировании слота:
Если используется ранее забронированное место, плата составит 100 МРП.
Гарантийное обеспечение за использование брони:
Взнос за использование слота в системе электронной очереди составляет 20 МРП (78 640 тенге).
Приказ министра финансов вступает в действие с 25 сентября 2025 года и обязателен для всех перевозчиков, пересекающих государственную границу Казахстана на грузовом транспорте.
