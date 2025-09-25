С 25 сентября увеличились тарифы на пересечение границы Казахстана для грузовиков

Қазақ тіліне аудару

С 25 сентября 2025 года вступают в силу новые правила оплаты за пересечение государственной границы Казахстана грузовыми автомобилями. Изменения внесены приказом министра финансов от 19 сентября 2025 года и касаются как обычного, так и ускоренного пропуска через границу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.