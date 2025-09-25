18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.09.2025, 11:14

Казахстан вводит обязательное декларирование на каждую онлайн-покупку из-за границы

Новости Казахстана 0 634

Жителям Казахстана теперь необходимо оформлять декларацию на каждую покупку, сделанную в зарубежных интернет-магазинах. Об этом сообщает LS со ссылкой на сенатора Бекбола Орынбасарова, спередает Lada.kz. 

Фото: esoligorsk.by
Фото: esoligorsk.by

Текущие правила ввоза товаров из-за границы

Сейчас товары, приобретенные физическими лицами за рубежом, считаются для личного пользования. Декларацию нужно подавать только если:

  • стоимость покупки превышает 200 евро, или

  • общий вес посылки превышает 31 кг.

В этом случае граждане должны самостоятельно оформить документы и уплатить таможенный сбор в размере 15% от стоимости покупки. Товары, которые укладываются в эти нормы, декларированию не подлежат и не учитываются в официальной статистике.

Новые правила обязательного декларирования

По словам сенатора, в соответствии с поправками теперь весь объем электронной торговли будет подлежать обязательному декларированию. Это позволит формировать более точную статистику о международных онлайн-покупках.

Декларацию сможет подавать:

  • сам покупатель, или

  • оператор торговой площадки по выбору покупателя.

Если покупка превышает нормы беспошлинного ввоза, будет применяться единая ставка таможенной пошлины, обсуждаемая на уровне Евразийской экономической комиссии — предполагается 5%. При этом сохраняется лимит по стоимости в 200 евро, но ограничение по весу отменяется.

Казахстан присоединился к ЕАЭС

Документ уже ратифицирован всеми государствами-членами ЕАЭС, и теперь к нему присоединился и Казахстан. Сенат страны утвердил Закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года".

