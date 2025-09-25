В МНЭ раскрыли сроки публикации запретительного списка для предпринимателей

Қазақ тіліне аудару

Министерство национальной экономики планирует в ближайшие дни представить список видов деятельности, которые смогут работать в упрощенном налоговом режиме, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Сроки публикации

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин сообщил, что документ намерены разместить уже 26 сентября. По его словам, список появится на портале «Открытые НПА», где любой гражданин сможет ознакомиться с проектом и оставить свои комментарии или предложения.

Дополнительные площадки для доступа

Кроме портала, министерство обещает опубликовать список и на официальном сайте МНЭ. Таким образом, доступ к информации получат все заинтересованные предприниматели и эксперты.

Возможность общественного обсуждения

Чиновник подчеркнул, что проект будет сопровождаться официальным пресс-релизом. В рамках общественного обсуждения у бизнес-сообщества появится возможность выразить мнение по перечню видов деятельности, которые попадут в список.

Какие сферы затронут изменения

На уточняющий вопрос о содержании документа Амрин ответил, что конкретные виды деятельности пока не раскрываются. «Давайте дождемся публикации», – отметил вице-министр, добавив, что список может быть доступен уже завтра или в начале следующей недели.