Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.09.2025, 13:36

Прописка в Казахстане: новые разъяснения по документам и присутствию собственника

Новости Казахстана

Сегодня, 25 сентября 2025 года, пресс-служба НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“» дала подробные разъяснения о правилах оформления прописки в Казахстане. Вопрос вызвал интерес у граждан после обращения одного из жителей в госкорпорацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

фото: департамент полиции на транспорте
фото: департамент полиции на транспорте

Обязательное присутствие владельца жилья

Представители госкорпорации подчеркнули, что при оформлении постоянной регистрации требуется личное присутствие собственника квартиры. Хозяин жилья должен подтвердить свое согласие на прописку заявителя.

Какие документы нужны

Для получения постоянной регистрации необходимо предоставить:

  • удостоверение личности собственника квартиры;

  • удостоверение личности гражданина, который проходит регистрацию.

Без этих документов и участия владельца жилье зарегистрировать не получится.

Онлайн-регистрация через eGov

Вместе с тем, у граждан сохраняется возможность оформить прописку дистанционно. Для этого необходимо воспользоваться порталом электронного правительства eGov.kz.

  • Заявителю потребуется электронная цифровая подпись (ЭЦП).

  • Процедура проходит полностью онлайн, что позволяет сэкономить время и избежать похода в ЦОН.

Итог

Таким образом, прописка в Казахстане может быть оформлена двумя способами:

  1. Очно — через ЦОН, при обязательном присутствии собственника жилья и наличии документов.

  2. Онлайн — через портал eGov с использованием ЭЦП.

Эти правила позволяют сохранить баланс между контролем за регистрацией и удобством для граждан.

