Казахстанец лишился 2 миллионов тенге после звонка с «1414»

В Актобе житель города стал жертвой телефонных мошенников и лишился более 2 миллионов тенге. Об этом сообщили 25 сентября 2025 года в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Сначала мужчине позвонили неизвестные и представились сотрудниками компании «Энергосистема». Под предлогом плановой замены счетчика они убедительно попросили продиктовать код из СМС, пришедшего с официального номера 1414. Доверчивый горожанин выполнил их просьбу, не подозревая о последствиях.

«Зеркальный кредит» как уловка аферистов

Через некоторое время последовал второй звонок — теперь уже якобы от сотрудника банка. Лжебанкир сообщил, что на имя мужчины мошенники якобы оформляют кредит, и чтобы обезопасить себя, необходимо оформить так называемый «зеркальный» заем и перевести деньги на «безопасный счет».

Следуя инструкциям злоумышленников, пострадавший действительно оформил онлайн-кредит и перевел деньги на указанные реквизиты. Лишь позже он понял, что стал жертвой тщательно продуманной аферы.

Ущерб и обращение в полицию

После осознания обмана мужчина обратился в полицию. Сумма ущерба составила свыше 2 миллионов тенге. Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

Предупреждения полиции

В ДП Актюбинской области напомнили гражданам о правилах безопасности:

никогда не сообщайте посторонним коды из СМС, особенно с номеров 1414 или от банков;

сотрудники банков, госорганов и коммунальных служб не имеют права запрашивать такие данные по телефону;

банки и правоохранительные органы не требуют оформлять кредиты или переводить средства на «безопасные счета»;

при подозрительном звонке нужно немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру.

Призыв к бдительности

Полиция призвала граждан немедленно обращаться в ближайшее отделение или звонить по номеру 102, если они стали жертвами мошенников. Особое внимание советуют уделять информированию пожилых родственников, которые чаще всего становятся целью обманщиков.

«Будьте бдительны! Расскажите об этих схемах своим близким. Только совместными усилиями можно противостоять мошенникам», — подчеркнули в ведомстве.