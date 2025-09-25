18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.09.2025, 15:24

Казахстанцев приняли на работу и уволили в тот же день, заплатив 896 тыс. тенге

Новости Казахстана

Жамбылский областной суд рассмотрел необычное дело о нарушении условий социального контракта. Поводом стало то, что организация уволила сотрудников в первый же день после их трудоустройства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Социальный контракт и обучение

Между Центром трудовой мобильности и ответчиком был заключен ряд социальных контрактов. В рамках соглашения государство оплатило профессиональное обучение четырех граждан. Все они успешно завершили курсы и получили соответствующие сертификаты.

Нарушение условий

Во время проверки выяснилось, что организация действительно приняла выпускников на работу, но уволила их в тот же день. По факту это означало, что они так и не получили постоянное место работы. Суд признал подобные действия формальными и не соответствующими обязательствам, прописанным в контракте.

Требования Центра трудовой мобильности

Центр потребовал взыскать с организации расходы на обучение граждан, поскольку деньги были выделены из государственного бюджета. Общая сумма составила 896 тысяч тенге. Ответчик с требованиями не согласился, однако прокурор поддержал иск.

Решение суда

Суд установил, что обязательства работодателем выполнены не были. Факт увольнения работников в день приема подтвердился, что послужило основанием для удовлетворения иска.

Итог

В результате с общественного объединения взыскали 896 тысяч тенге и госпошлину в пользу государства. Решение суда вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

