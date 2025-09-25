18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.68
636.26
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.09.2025, 17:16

В Казахстане стартовала выдача паспортов с «невидимым барсом»: что изменилось

Новости Казахстана 0 463

В стране стартовала выдача паспортов с дополнительным уровнем защиты. С середины июля 2025 года гражданам Казахстана оформляют документы, оснащенные современными элементами безопасности, ссообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: polisia.kz
Фото: polisia.kz

Цель нововведения

Главная задача обновления — повышение уровня защиты персональных данных и предотвращение случаев подделки паспортов. Новый формат соответствует международным стандартам и усложняет возможность фальсификации документов.

Что изменилось в паспорте

В Министерстве внутренних дел уточнили, что изменения внесены в соответствии со статьей 26 Закона «О документах, удостоверяющих личность».

  • Внедрен HDM-элемент — металлизация высокого разрешения.

  • На голографическую пленку нанесено изображение барса.

  • Элемент расположен на второй странице паспорта и свидетельства лица без гражданства.

  • Отличительная особенность — простота визуального определения и значительное усиление степени защиты.

Судьба старых документов

Ранее выданные паспорта остаются действительными вплоть до окончания срока их действия. Обязательной замены не предусмотрено. Получить документ нового образца можно:

  • при истечении срока старого паспорта,

  • в случае его порчи,

  • либо по личному желанию гражданина.

Первые результаты

С момента запуска новшества обновленные паспорта уже получили более 5 тысяч граждан Казахстана.

Где можно получить консультацию

За дополнительной информацией и разъяснениями гражданам рекомендуют обращаться в миграционные службы и ЦОНы по месту жительства.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?