В Казахстане стартовала выдача паспортов с «невидимым барсом»: что изменилось

В стране стартовала выдача паспортов с дополнительным уровнем защиты. С середины июля 2025 года гражданам Казахстана оформляют документы, оснащенные современными элементами безопасности, ссообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Главная задача обновления — повышение уровня защиты персональных данных и предотвращение случаев подделки паспортов. Новый формат соответствует международным стандартам и усложняет возможность фальсификации документов.
В Министерстве внутренних дел уточнили, что изменения внесены в соответствии со статьей 26 Закона «О документах, удостоверяющих личность».
Внедрен HDM-элемент — металлизация высокого разрешения.
На голографическую пленку нанесено изображение барса.
Элемент расположен на второй странице паспорта и свидетельства лица без гражданства.
Отличительная особенность — простота визуального определения и значительное усиление степени защиты.
Ранее выданные паспорта остаются действительными вплоть до окончания срока их действия. Обязательной замены не предусмотрено. Получить документ нового образца можно:
при истечении срока старого паспорта,
в случае его порчи,
либо по личному желанию гражданина.
С момента запуска новшества обновленные паспорта уже получили более 5 тысяч граждан Казахстана.
За дополнительной информацией и разъяснениями гражданам рекомендуют обращаться в миграционные службы и ЦОНы по месту жительства.
