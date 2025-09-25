В Казахстане стартовала выдача паспортов с «невидимым барсом»: что изменилось

Қазақ тіліне аудару

В стране стартовала выдача паспортов с дополнительным уровнем защиты. С середины июля 2025 года гражданам Казахстана оформляют документы, оснащенные современными элементами безопасности, ссообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: polisia.kz

Цель нововведения

Главная задача обновления — повышение уровня защиты персональных данных и предотвращение случаев подделки паспортов. Новый формат соответствует международным стандартам и усложняет возможность фальсификации документов.

Что изменилось в паспорте

В Министерстве внутренних дел уточнили, что изменения внесены в соответствии со статьей 26 Закона «О документах, удостоверяющих личность».

Внедрен HDM-элемент — металлизация высокого разрешения.

На голографическую пленку нанесено изображение барса.

Элемент расположен на второй странице паспорта и свидетельства лица без гражданства.

Отличительная особенность — простота визуального определения и значительное усиление степени защиты.

Судьба старых документов

Ранее выданные паспорта остаются действительными вплоть до окончания срока их действия. Обязательной замены не предусмотрено. Получить документ нового образца можно:

при истечении срока старого паспорта,

в случае его порчи,

либо по личному желанию гражданина.

Первые результаты

С момента запуска новшества обновленные паспорта уже получили более 5 тысяч граждан Казахстана.

Где можно получить консультацию

За дополнительной информацией и разъяснениями гражданам рекомендуют обращаться в миграционные службы и ЦОНы по месту жительства.