Частные переводы или бизнес: в Казахстане установили новый критерий для контроля переводов

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс, который меняет правила проверки мобильных переводов. Теперь под внимание контролирующих органов будут попадать не только частые переводы от большого числа отправителей, но и случаи, когда их общая сумма превысит 12 минимальных заработных плат (около 1 млн тенге) в течение трех месяцев, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Сегодня банки второго уровня передают в Комитет государственных доходов (КГД) данные по физлицам, на счета которых поступают подозрительные переводы.
Основанием для проверки служит:
получение в течение трех последовательных месяцев переводов от 100 и более разных отправителей;
регулярность поступлений, указывающая на признаки предпринимательской деятельности.
При этом обычные пользователи, использующие переводы в личных целях — например, родители в школьных комитетах или семьи, пересылающие средства родственникам, — под проверки не попадают.
В обновленный список признаков будет добавлен еще один критерий:
общая сумма переводов за три месяца должна превышать 1 млн тенге (или 12 МЗП);
при этом сохранится условие о переводах от 100 и более разных лиц.
Таким образом, проверяться будут только те счета, которые одновременно соответствуют обоим признакам.
Основная цель инициативы — выявить предпринимателей, которые используют личные счета для ведения бизнеса и ухода от налогов.
Согласно Предпринимательскому кодексу РК, физлица обязаны регистрироваться как ИП, если их доход превышает 12 МЗП в год.
Новый критерий должен сузить круг проверяемых граждан и избавить от лишнего контроля тех, кто пользуется переводами исключительно для личных нужд.
Домохозяйки, родители, активисты или люди, собирающие деньги в небольших коллективах, не попадут под проверки.
Частные переводы между родственниками и друзьями также не облагаются налогами.
Вероятность попасть под контроль уменьшится, так как одновременно нужно будет выполнить два условия: большое число отправителей и крупный объем переводов.
