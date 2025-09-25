Частные переводы или бизнес: в Казахстане установили новый критерий для контроля переводов

Қазақ тіліне аудару

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс, который меняет правила проверки мобильных переводов. Теперь под внимание контролирующих органов будут попадать не только частые переводы от большого числа отправителей, но и случаи, когда их общая сумма превысит 12 минимальных заработных плат (около 1 млн тенге) в течение трех месяцев, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: pixabay

Действующие критерии

Сегодня банки второго уровня передают в Комитет государственных доходов (КГД) данные по физлицам, на счета которых поступают подозрительные переводы.

Основанием для проверки служит:

получение в течение трех последовательных месяцев переводов от 100 и более разных отправителей ;

регулярность поступлений, указывающая на признаки предпринимательской деятельности.

При этом обычные пользователи, использующие переводы в личных целях — например, родители в школьных комитетах или семьи, пересылающие средства родственникам, — под проверки не попадают.

Новые изменения с 2026 года

В обновленный список признаков будет добавлен еще один критерий:

общая сумма переводов за три месяца должна превышать 1 млн тенге (или 12 МЗП);

при этом сохранится условие о переводах от 100 и более разных лиц.

Таким образом, проверяться будут только те счета, которые одновременно соответствуют обоим признакам.

Зачем нужны проверки

Основная цель инициативы — выявить предпринимателей, которые используют личные счета для ведения бизнеса и ухода от налогов.

Согласно Предпринимательскому кодексу РК, физлица обязаны регистрироваться как ИП, если их доход превышает 12 МЗП в год.

Новый критерий должен сузить круг проверяемых граждан и избавить от лишнего контроля тех, кто пользуется переводами исключительно для личных нужд.

Что это значит для граждан